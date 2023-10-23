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拳擊／第20金？金牌蒙古疑涉禁藥 賴主恩有望遞補亞運金牌

中央社／ 台南23日電
10月4日，杭州第19屆亞運會拳擊項目男子63.5公斤級決賽在杭州體育館舉行，蒙古國隊選手青照日格·巴塔爾蘇赫（藍方）5比0戰勝中國台北隊選手賴主恩（紅方）摘得金牌。 中新社記者 田博川 攝 中國新聞社
10月4日，杭州第19屆亞運會拳擊項目男子63.5公斤級決賽在杭州體育館舉行，蒙古國隊選手青照日格·巴塔爾蘇赫（藍方）5比0戰勝中國台北隊選手賴主恩（紅方）摘得金牌。 中新社記者 田博川 攝 中國新聞社

台灣男子拳擊好手賴主恩在今年杭州亞運男子拳擊63.5公斤拿下銀牌，不過摘金的蒙古好手巴塔爾蘇赫傳被檢出使用禁藥，賴主恩很有機會遞補為金牌，這將會是今年亞運中華代表團第20金，打破歷年最多金紀錄。

賴主恩在亞運男子63.5公斤級決賽對上蒙古名將巴塔爾蘇赫（Chinzorig Baatarsukhiin），當時以0比5落敗摘下銀牌，但也如願取得巴黎奧運的參賽資格，並且是台灣相隔53年的男子拳擊亞運獎牌。

賴主恩的教練羅尚策接受中央社記者訪問時證實這項消息：「亞運籌委會那邊確實有透露這樣的消息，但最後的結果還是得等到世界反禁藥組織正式來函給中華奧會後才能確定。」

羅尚策提到：「我們對於別人的事情不會多加評論，但如果真的因此遞補到金牌，就表示其實主恩真正具有這樣的實力，相信對台灣的男子拳擊來說，也會是一項非常振奮人心的消息。」

人正在台南參加全國運動會的賴主恩，對於這項消息僅低調的說：「先專心備戰全運會。」

32歲的巴塔爾蘇赫是上屆雅加達亞運和今年世錦賽的銀牌，依照慣例，若巴塔爾蘇赫的尿液A瓶檢測出現問題的話，都會上訴再開B瓶尿液。

亞運 拳擊

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