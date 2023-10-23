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全運會柔道／金牌戰40秒就奪勝 「女王」連珍羚摔出超狂8連霸
從6連霸就是全運會柔道場前無古人紀錄，「柔道女王」連珍羚今天112年台南全運會再將連霸紀錄推進到8連霸，且女子57公斤金牌戰她只花40秒就以「一本」擊敗苗栗縣陳恩汝，在錦和高中學弟妹的歡呼聲中迎接霸業。
大學就旅日的連珍羚，近年只有全運會會代表家鄉新北市出賽，杭州亞運剛奪金的她透露，兩年前完成7連霸是在東京奧運後低潮的時期，兩年來除了技術，心態也成長很多，「很榮幸在台灣展現自己的柔道。」
今天除了母校錦和高中柔道隊特別包車南下，現場也有不少連珍羚粉絲，經紀團隊準備的100份禮物決賽前就已發光，還有粉絲用中午時間從嘉義到台南長榮大學，看到偶像馬上回嘉義繼續上班。
連珍羚笑說，很開心能在台灣出賽，但兩年一度的全運會「限定」上場，和其他國際賽相比反而更緊張、謹慎，戰術上比較保守，但只要上場就是專注當下，不會去在意上月剛拿下的亞運金牌身份。
8連霸代表14年來「制霸」57公斤級，連珍羚笑說，今天聽教練說才知道金牌戰對手年輕自己整整20歲，「我都可以生出她了！」目標鎖定明年巴黎奧運的「柔道女王」正色說，希望有更多年輕選手出來，近年也有許多選手透過她到日本小松會社交流，搭起台日橋樑。
兩年後雲林全運會是巴黎奧運後，目前35歲的連珍羚是否還會參賽？原本打算東京奧運後退役的她淺笑說，現在不會想那麼多，「專注在巴黎奧運上，其他隨遇而安。」
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