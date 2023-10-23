全運會舉重／19歲邱于菱突破心魔鍍銀 郭婞淳也稱讚

年僅19歲的邱于菱今天在全運會女子舉重59公斤級，以抓舉83公斤、挺舉113公斤、總和196公斤摘銀，且3破全國青年紀錄，賽後她喜極而泣地說：「終於突破心魔。」

儘管代表彰化縣出賽的邱于菱抓舉83公斤遠不如郭婞淳的95公斤，但挺舉項目卻是唯一1名和郭婞淳纏鬥到最後1把的選手，而她的年紀比郭婞淳還小10歲。

賽後郭婞淳也對邱于菱讚譽有加地說：「她也有在國訓中心裡頭，很開心看到她能突破紀錄創佳績，而且她6把看起來都舉得很輕鬆，應該還有很多成長空間。」

就讀台師大2年級的邱于菱，從國一就讀彰化田尾國中開始才接觸舉重，啟蒙教練劉柏紳看中她原本練田徑的爆發力和敏捷性，把邱于菱找來練舉重，在多次和選手、家長溝通過後，終於讓邱于菱專注確定往舉重之路邁進。

邱于菱賽後受訪提到自己破紀錄的歷程時，也忍不住哽咽紅了眼眶，她表示，以往都會因為太緊張或者想太多，導致比賽成績和練習時有很大落差，今天終於突破自己的心魔，也可以向爸爸和支持她的家人驕傲地展現成績。

家中務農的邱于菱，爸爸、阿嬤、姊姊都現身在今天的比賽會場，她說：「平常我就是報喜不報憂的個性，所以今天家人都來了就更想要證明自己給大家看，未來我一定會對自己更有信心。」

和郭婞淳同屬59公斤級的邱于菱，也相當欽佩這名大前輩。邱于菱說：「她一直都是我們想要追趕的目標，未來也會一直努力挑戰她。」

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