全運會舉重／「女神」郭婞淳帶傷仍輕鬆摘金 學生拿課本搶要簽名！

舉重女將郭婞淳今天在台南全運會舉重女子59公斤級帶傷小試身手，以抓舉95公斤、挺舉115公斤、總和210公斤帶回金牌。高人氣的郭婞淳還被學生要求簽名在制服、課本上，讓她哭笑不得。

全運會舉重項目舉辦場地在台南大成國中，今天又是上課日，體育館幾乎擠爆來看郭婞淳的學生，當大會介紹郭婞淳出場時，全場更是歡呼聲不斷。

郭婞淳在接受媒體聯訪時笑說：「比賽前過磅完我就吃點東西休息一下，結果一堆學生跑來跟我合照，還有人叫我簽名在校服上或者課本上，我心裡想說要確定這樣可以欸。」

郭婞淳說：「比賽中一直聽到好多小朋友幫我加油的聲音有夠可愛，可能就是因為這麼多人來看我比賽，所以就想要把過程都好好做完給大家看，加上亞運結束以及身體有傷，我的目標就是要6把全上。」

今天包括郭婞淳的媽媽和家人都特地從台東坐清晨5時的火車到台南看她比賽，昨天剛完成男子柔道3連霸的楊勇緯也出現在看台上，幫郭婞淳加油打氣。

郭婞淳透露，「比完全運會之後可以好好休息一下，也會趁著這段時間再去重複檢查腰傷，看看需要多少時間治療和復健。12月雖然有一場在卡達的舉重大獎賽，但還是會先看身體狀態如何再做決定。」

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