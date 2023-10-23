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亞帕運／17歲小將帶傷拚戰 吳宜容：很興奮 起跑後就不痛了

中央社／ 杭州23日電
17歲田徑小將吳宜容（左），今年獲得總統教育獎肯定。記者林佩均／攝影
17歲田徑小將吳宜容（左），今年獲得總統教育獎肯定。記者林佩均／攝影

17歲田徑小將吳宜容儘管日前訓練受傷，雙腳膝蓋傷口至今仍清楚可見，她今天在杭州亞帕運女子100公尺T11預賽帶傷上陣，以13秒73晉級，她透露，由於很興奮，起跑後已經感受不到疼痛感。

吳宜容因為視神經萎縮，只能看見微弱的光影，兒時因家境清寒、三餐不繼，導致身材瘦小，後來到台中啟明學校後，在導師牽線下加入田徑隊，跑出一片天，2021年參加亞洲青少年運動會女子T11-13級100、200、400公尺3項都斬獲金牌。

「因為到田徑隊有吃有喝，當初用這樣方式找她進來。」教練張福生接受中央社記者訪問時坦言，當時並沒有預期吳宜容之後的成績、表現。

成為田徑隊的一員，吳宜容同樣也沒有想太多，她透露，覺得好玩就加入，看到學長姐有好成績就能出國參加比賽，自己也期許有一天跟著他們的腳步。

吳宜容首次登上亞帕運舞台，一口氣報名T11級女子100、200、400公尺3項賽事，但2天前訓練時不慎跌倒，導致她兩側膝蓋擦傷，儘管為皮肉傷，但因起跑時，左腳須先跪地，難免會碰觸到傷口。

不過，吳宜容今天在女子100公尺預賽，無畏疼痛，奮力往前衝刺，以13秒73、總排名第4晉級。她透露，原本有點緊張，但跑出去時已經沒什麼感覺，「因為很興奮，聽到槍聲後，沒有多想就往前跑」。

吳宜容目前是T11級400公尺女子全國紀錄保持人，而學姐潘玉婷則是100公尺、200公尺全國紀錄的擁有者，由於吳宜容近期2場比賽狀況都不錯，張福生期待吳宜容這次亞帕運3項賽事都能改寫全國紀錄。

田徑 帕運

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