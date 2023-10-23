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田徑／高中生跑5公里破紀錄卻當場昏倒 搶救後仍回天乏術

聯合新聞網／ 綜合報導
美國高中生赫南德茲5公里長跑後當場昏倒，不幸身亡。 截圖自X
美國高中生赫南德茲5公里長跑後當場昏倒，不幸身亡。 截圖自X

美國時間13日1名來自德克薩斯州塔蘭特縣（Tarrant County）的16歲少年，在田徑比賽突破個人紀錄，但在通過終點線後當場倒下，搶救1小時仍回天乏術，讓親友及教練悲痛萬分。

據《紐約郵報》報導，該名少年是就讀高中二年級的赫南德茲（Angel Hernandez），他當時完成5公里長跑並突破個人紀錄，卻在通過終點線後昏倒，友人見狀立刻攙扶到飲水機旁，但他再次摔倒，送醫搶救1小時仍不治身亡。

報導指出，赫南德茲的家人和朋友仍不了解死因，教練布雷法德（Brent Brevard）受訪時說，「赫南德茲總是努力訓練並關心隊友，也有顧好學業成績。他是很棒的孩子、可愛的孩子、一名好學生，但這是一個可怕的消息。」

據外媒「KHOU」報導，赫南德茲的葬禮在上周五舉行，他的空手道教練伍德（Ashley Wood）發起「GoFundMe」募款活動，幫助赫南德茲家人支付喪禮費用，他所屬的高中橄欖球校隊在比賽前為他默哀，並送紀念夾克給他的家人。

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