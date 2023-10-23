亞帕運／開幕式登場 林資惠與呂駿逸掌旗喊新鮮

中央社／ 杭州22日電
杭州亞帕運開幕式22日在俗稱「大蓮花」的奧體中心體育場登場，台灣代表團掌旗官由健力女將林資惠、輪椅男籃選手呂駿逸（中）共同擔任，呂駿逸為生涯首度出任掌旗官，會旗就架設在他的輪椅上。圖／體育署提供
杭州亞帕運開幕式22日在俗稱「大蓮花」的奧體中心體育場登場，台灣代表團掌旗官由健力女將林資惠、輪椅男籃選手呂駿逸（中）共同擔任，呂駿逸為生涯首度出任掌旗官，會旗就架設在他的輪椅上。圖／體育署提供

杭州亞帕運開幕式今晚在俗稱「大蓮花」的杭州奧體中心體育場登場，台灣代表團以英文字母T排序第35進場，健力女將林資惠、輪椅男籃選手呂駿逸任掌旗官，率團隊亮相，林資惠直喊新鮮。

杭州亞帕運以「心相約，夢閃耀」為主題，今晚開幕式則以杭州市花「桂花」作為貫穿全場的重要元素，從「金桂之花」到「金桂花冠」、「金桂之樹」不斷變化，並將科技手法融入表演，現場表演舞者與輪椅舞者共舞，展現運動員攜手前進、奔赴夢想的意象。

在科技的協助下，最後1棒的火炬手透過機械手臂握住火炬、點燃聖火，扮演文化與幸福的使者、亞帕運吉祥物「飛飛」也再度翱翔在天空中，與將全場氣氛推向最高潮。

亞帕運開幕式進場順序以英文字母排序，台灣代表團排在第35個進場，在敘利亞之後、塔吉克之前，台灣代表團共有78人參與開幕儀式，包括輪椅籃球、健力、輪椅擊劍、田徑、輪椅網球、羽球、圍棋、游泳、桌球、地板滾球、射擊等代表隊，以及團本部與醫護團隊。

開幕式台灣代表團掌旗官由林資惠、呂駿逸共同擔任，呂駿逸為生涯首度出任掌旗官，開幕進場時會旗則架設在他的輪椅上。

呂駿逸透過團本部表示：「以前都在隊伍中，或是沒有到現場，從來沒想過有一天會擔任掌旗官，心裡有點緊張，但享受這一切。」

4屆亞帕運元老的林資惠，前3屆斬獲2金1銅，這次再度接下掌旗官重任，她接受中央社記者訪問時說：「第1次2人掌旗很新鮮，但是輪椅速度不一致，所以要互相配合默契，儘量保持一致速度。」

今年亞帕運共有44個國家和地區、共約3800名選手齊聚一堂，這是繼2010年首屆廣州亞帕運以來規模最大一屆，賽事將進行至28日，共有22個競賽項目，將產生564面金牌。

帕運 田徑 羽球

延伸閱讀

亞帕運／被選手努力感動 常如山籲企業支持留德不留財

亞帕運／8個月前只能舉20公斤 林資惠還想拚

亞帕運／健力男子隊初體驗 41歲林資惠經驗傳承

亞帕運／輪椅籃球轉戰擊劍 劉仕宸參與升旗超興奮

相關新聞

全運會舉重／方莞靈破全國摘金 瞄準巴黎奧運

兩年前踏上東京奧運舞台，「舉重精靈」方莞靈帶回第4名後卻因多處傷勢陷入低潮，一度動了退役念頭，前年底回到故鄉台南養傷讓她...

全運會田徑／「印帝」1萬公尺神加速！周庭印喜迎生涯第10金

從高中參加第一次全運會，到現在以32歲之齡出征112年全運會，新北市長跑名將「印帝」周庭印已經不記得是第幾屆參賽，確定的...

全運會／基隆已獲2金3銅 鄧羽彣包辦雙金公開水域10公里連霸

基隆市游泳好手鄧羽彣在全國運動會拿下雙金榮耀，男子好手曹鈞硯則獲公開水域10公里銅牌。女子組跆拳道品勢個人賽，簡湘玲贏得...

亞帕運／被選手努力感動 常如山籲企業支持留德不留財

第四屆亞洲帕拉運動會即將在22日於杭州正式開幕，中華代表團今年共有94名選手參加14種類運動，擔任中華帕林匹克總會「公益...

足球／迷你足球賽五縣市開踢 11月決戰高雄佛陀紀念館

112年國民小學迷你足球賽事各縣市預賽持續進行中，共有包括嘉義市、高雄市、花蓮縣、台東縣、連江縣五縣市同時開踢，台灣運動...

全運會田徑／挑戰6連霸遇傷來磨 「欄神」陳奎儒：光跑就會痛

尋求全運會男子110公尺跨欄6連霸的「台灣欄神」陳奎儒，杭州亞運出發前一個月卻檢查出右髖關節肌腱撕，杭州亞運第一趟就沒能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。