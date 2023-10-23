亞帕運／開幕式登場 林資惠與呂駿逸掌旗喊新鮮

杭州亞帕運開幕式今晚在俗稱「大蓮花」的杭州奧體中心體育場登場，台灣代表團以英文字母T排序第35進場，健力女將林資惠、輪椅男籃選手呂駿逸任掌旗官，率團隊亮相，林資惠直喊新鮮。

杭州亞帕運以「心相約，夢閃耀」為主題，今晚開幕式則以杭州市花「桂花」作為貫穿全場的重要元素，從「金桂之花」到「金桂花冠」、「金桂之樹」不斷變化，並將科技手法融入表演，現場表演舞者與輪椅舞者共舞，展現運動員攜手前進、奔赴夢想的意象。

在科技的協助下，最後1棒的火炬手透過機械手臂握住火炬、點燃聖火，扮演文化與幸福的使者、亞帕運吉祥物「飛飛」也再度翱翔在天空中，與將全場氣氛推向最高潮。

亞帕運開幕式進場順序以英文字母排序，台灣代表團排在第35個進場，在敘利亞之後、塔吉克之前，台灣代表團共有78人參與開幕儀式，包括輪椅籃球、健力、輪椅擊劍、田徑、輪椅網球、羽球、圍棋、游泳、桌球、地板滾球、射擊等代表隊，以及團本部與醫護團隊。

開幕式台灣代表團掌旗官由林資惠、呂駿逸共同擔任，呂駿逸為生涯首度出任掌旗官，開幕進場時會旗則架設在他的輪椅上。

呂駿逸透過團本部表示：「以前都在隊伍中，或是沒有到現場，從來沒想過有一天會擔任掌旗官，心裡有點緊張，但享受這一切。」

4屆亞帕運元老的林資惠，前3屆斬獲2金1銅，這次再度接下掌旗官重任，她接受中央社記者訪問時說：「第1次2人掌旗很新鮮，但是輪椅速度不一致，所以要互相配合默契，儘量保持一致速度。」

今年亞帕運共有44個國家和地區、共約3800名選手齊聚一堂，這是繼2010年首屆廣州亞帕運以來規模最大一屆，賽事將進行至28日，共有22個競賽項目，將產生564面金牌。

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