聽新聞
test
0:00 / 0:00

全運會舉重／方莞靈破全國摘金 瞄準巴黎奧運

聯合報／ 記者曾思儒／台南報導
「舉重精靈」方莞靈昨在全運會女子舉重49公斤級比賽破全國紀錄，為台南摘金。記者侯永全／攝影
「舉重精靈」方莞靈昨在全運會女子舉重49公斤級比賽破全國紀錄，為台南摘金。記者侯永全／攝影

兩年前踏上東京奧運舞台，「舉重精靈」方莞靈帶回第4名後卻因多處傷勢陷入低潮，一度動了退役念頭，前年底回到故鄉台南養傷讓她決定再拚一次，昨天112年台南全運會以破全國紀錄的187公斤留下金牌，讓她挑戰巴黎奧運目標更堅定。

個頭嬌小的方莞靈有著精緻五官，亮眼外型加上東京奧運一戰打響知名度，受到許多關注，但包括膝傷、腰傷和背傷讓她養傷長達半年，加上離開國訓中心、回到台南，出國比賽必須自費、無緣杭州亞運，讓她曾想過卸下選手身分，在啟蒙教練林玥礽和台南各界鼓勵和幫助下，才讓她挺過心理和資源不足的難關。

「今年算是個轉捩點，思考很多，也遇到多人，讓我想繼續努力，還沒到退休的程度。」23歲的方莞靈自評目前身體狀況已經沒大問題，是「加強版」的方莞靈，儘管想到過去兩年的轉折一度眼眶泛淚，她整理好情緒後仍綻放甜笑，「希望大家能在巴黎再看到我。」

身為「地主希望」，方莞靈前天開幕典禮擔任聖火火炬手，昨早10時賽事媽媽特別到場，讓她喊「開心又心疼」。重新振作的「舉重精靈」也透露，已和媽媽約定好，若順利拿到巴黎奧運資格，就要幫媽媽買機票，母女一起到花都創造回憶。

東京奧運 巴黎奧運 方莞靈 全運會

延伸閱讀

全運會舉重／四代同堂見證 方莞靈揮別低潮留金

圖輯／全運會舉重方莞靈摘金送飛吻

全運會舉重／東奧後養傷一度想退役 方莞靈回鄉振作瞄準巴黎

全運會舉重／地主精靈發威 方莞靈破全國紀錄摘金

相關新聞

全運會舉重／方莞靈破全國摘金 瞄準巴黎奧運

兩年前踏上東京奧運舞台，「舉重精靈」方莞靈帶回第4名後卻因多處傷勢陷入低潮，一度動了退役念頭，前年底回到故鄉台南養傷讓她...

全運會田徑／「印帝」1萬公尺神加速！周庭印喜迎生涯第10金

從高中參加第一次全運會，到現在以32歲之齡出征112年全運會，新北市長跑名將「印帝」周庭印已經不記得是第幾屆參賽，確定的...

全運會／基隆已獲2金3銅 鄧羽彣包辦雙金公開水域10公里連霸

基隆市游泳好手鄧羽彣在全國運動會拿下雙金榮耀，男子好手曹鈞硯則獲公開水域10公里銅牌。女子組跆拳道品勢個人賽，簡湘玲贏得...

亞帕運／被選手努力感動 常如山籲企業支持留德不留財

第四屆亞洲帕拉運動會即將在22日於杭州正式開幕，中華代表團今年共有94名選手參加14種類運動，擔任中華帕林匹克總會「公益...

足球／迷你足球賽五縣市開踢 11月決戰高雄佛陀紀念館

112年國民小學迷你足球賽事各縣市預賽持續進行中，共有包括嘉義市、高雄市、花蓮縣、台東縣、連江縣五縣市同時開踢，台灣運動...

全運會田徑／挑戰6連霸遇傷來磨 「欄神」陳奎儒：光跑就會痛

尋求全運會男子110公尺跨欄6連霸的「台灣欄神」陳奎儒，杭州亞運出發前一個月卻檢查出右髖關節肌腱撕，杭州亞運第一趟就沒能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。