全運會舉重／方莞靈破全國摘金 瞄準巴黎奧運

兩年前踏上東京奧運舞台，「舉重精靈」方莞靈帶回第4名後卻因多處傷勢陷入低潮，一度動了退役念頭，前年底回到故鄉台南養傷讓她決定再拚一次，昨天112年台南全運會以破全國紀錄的187公斤留下金牌，讓她挑戰巴黎奧運目標更堅定。

個頭嬌小的方莞靈有著精緻五官，亮眼外型加上東京奧運一戰打響知名度，受到許多關注，但包括膝傷、腰傷和背傷讓她養傷長達半年，加上離開國訓中心、回到台南，出國比賽必須自費、無緣杭州亞運，讓她曾想過卸下選手身分，在啟蒙教練林玥礽和台南各界鼓勵和幫助下，才讓她挺過心理和資源不足的難關。

「今年算是個轉捩點，思考很多，也遇到多人，讓我想繼續努力，還沒到退休的程度。」23歲的方莞靈自評目前身體狀況已經沒大問題，是「加強版」的方莞靈，儘管想到過去兩年的轉折一度眼眶泛淚，她整理好情緒後仍綻放甜笑，「希望大家能在巴黎再看到我。」

身為「地主希望」，方莞靈前天開幕典禮擔任聖火火炬手，昨早10時賽事媽媽特別到場，讓她喊「開心又心疼」。重新振作的「舉重精靈」也透露，已和媽媽約定好，若順利拿到巴黎奧運資格，就要幫媽媽買機票，母女一起到花都創造回憶。

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