亞帕運／被選手努力感動 常如山籲企業支持留德不留財

第四屆亞洲帕拉運動會即將在22日於杭州正式開幕，中華代表團今年共有94名選手參加14種類運動，擔任中華帕林匹克總會「公益親善大使」的愛爾麗總裁常如山也在今天隨隊出發全程為代表團助威，並呼籲台灣企業「留德不留財」共同來支持台灣體育。

針對今年的亞帕運，常如山透露，一般選手要投入體育已經非常辛苦，但這些亞帕運國手更必須要克服身心理的障礙和環境的侷限下上台比賽，去參加這樣大的國際賽事，是非常了不起很偉大的一件事，「我曾看過法式滾球選手甚至只能用嘴巴去推球，但他們強韌的生命力和堅強的意志力，讓我看得非常感動，也感受到他們對運動的堅持和執著，比一般選手更值得肯定。」

面對今年亞帕運的挑戰，常如山在賽前還是鼓勵所有的亞帕運選手說：「能代表中華台北出去比賽，必須把台灣人拼博的意志力展現出來，透過這種國際級的體育賽事，藉由選手突出的表現，透過媒體的傳播力量，讓所有的台灣民眾去了解亞帕運這個比賽，未來可以讓更多人去重視亞帕運，只要選手的成績有所進步，我們在回來慶功宴上都會用獎金來鼓勵他們。」

常如山把自己就當做是運動人，除了小學開始就是短跑高手，也是排球校隊，也曾經學過空手道，並且自願進入涼山高空跳傘特勤部隊，至今還保持每周2到3天的運動習慣，主要從事泰拳和游泳的運動，目前也是射擊高手，至今還保持絕佳的結實身材。

常如山勤做公益也希望能喚起其他台灣的企業一同投入公益和贊助體育，他呼籲台灣的企業「留德不留財」，他說：「即便你身上有幾百億，你生不帶來死帶不走，又如何，這些不過是數字而已，把這些財產運用到需要幫助的人，人生最快樂的反而是付出與奉獻，給人幸福給人希望給人方便，幫助人家才是最厲害的事。」

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