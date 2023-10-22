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足球／迷你足球賽五縣市開踢 11月決戰高雄佛陀紀念館

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
112年國民小學迷你足球賽事各縣市預賽持續進行中。圖／中華民國迷你足球協會提供
112年國民小學迷你足球賽事各縣市預賽持續進行中。圖／中華民國迷你足球協會提供

112年國民小學迷你足球賽事各縣市預賽持續進行中，共有包括嘉義市、高雄市、花蓮縣、台東縣、連江縣五縣市同時開踢，台灣運動文創推廣大使許智傑蒞臨現場，勉勵小球員們加油。

112年國民小學迷你足球賽事主要分為U6以及U8組別，每年開放報名都吸引爆滿球隊報名，今年維持全台22縣市都舉辦預賽的傳統，各縣市預賽陸續於9月中開踢，今年共有包括嘉義市、高雄市、花蓮縣、台東縣、連江縣五縣市同時開踢，合計超過百支隊伍參加五縣市預賽賽事。

在五縣市熱鬧預賽中，高雄市場次特別選在鳳山區五甲國小，U6和U8共有35支隊伍參加熱鬧的開幕儀式，台灣運動文創推廣大使許智傑、雲豹能源採購部經理林峻名、中華民國迷你足球協會秘書長張武業都蒞臨，現場也邀請超級英雄聯盟表演秀，小球員們看到鋼鐵人和美國隊長都超級興奮。

台灣運動文創推廣大使許智傑表示，「足球運動對於小朋友的身體發展非常好，頭腦要發達、四肢也要發達，歡迎大家一起參與足球運動，每縣市預賽冠軍的球隊，同時也代表各縣市取得晉級全國賽門票的球隊，將在11月11日至12日到佛光山佛陀紀念館，參加首次舉辦的全國總決賽。」

中華民國迷你足球協會秘書長張武業提到，「謝謝許智傑推廣大使大力支持迷你足球，迷你足球賽已經邁入第5年，從原本隊伍數99隊，後來推廣到全台22縣市，到現在已經有600多隊參加，今年的創舉就是首度舉辦全國總決賽，選定在佛光山佛陀紀念館舉行，同時也會有華視的轉播，期許小朋友都能夠盡情發揮。」

開幕儀式台邀請灣運動文創推廣大使許智傑（中）到場站台。圖／中華民國迷你足球協會提供
開幕儀式台邀請灣運動文創推廣大使許智傑（中）到場站台。圖／中華民國迷你足球協會提供

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