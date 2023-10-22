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全運會柔道／揮別亞運失利 林真豪面對缺點奪連霸

聯合報／ 記者曾思儒／台南即時報導
台中市柔道女將林真豪完成全運會女子48公斤級2連霸。記者侯永全／攝影
台中市柔道女將林真豪完成全運會女子48公斤級2連霸。記者侯永全／攝影

東京奧運奪下女子48公斤級第7名，台中市柔道女將林真豪對杭州亞運的雄心壯志卻意外在首輪就敗陣，回國後她直接面對缺點，今天112年台南全運會順利完成女子48公斤級連霸，一甩亞運失利的陰霾。

「亞運有點傷心，和各國實力差距都很小，細節沒處理好、被得分，就輸了比賽。」滿身是汗的林真豪透露，亞運時發現自己缺點，回台後有和教練討論，怎麼面對亞運發現的問題，另外也好好休息一陣子，充飽電，讓自己可以用不同心情繼續面對柔道。

「好好休息」是多久？「4天，很久了，去做平常沒做的事情，像去戶外走走。」說是休息，林真豪仍有維持基本體能、做重訓，她強調說：「還沒達成目標，不敢停下腳步。」

和「柔道男神」楊勇緯是國小同學的林真豪，初步目標是國際賽奪牌，終極目標就是和楊勇緯一樣，登上奧運頒獎台，杭州亞運不管楊勇緯或「柔道女王」連珍羚的金牌，對林真豪都成鼓勵。

「學姊和勇緯都走很久才到這一步，我走的路還沒到一半。」林真豪為了向自己目標靠近，除今年初加入男子陪練員，亞運後也再找一位學弟加入，彌補台灣女將較少的問題，全運會「驗收」的成果她自評還有很多調整和進步空間，不會因擊敗屏東縣高郡瑩、完成連霸而滿足。

亞運 林真豪 楊勇緯

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