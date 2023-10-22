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影／楊勇緯全運會柔道三連霸 與哥哥一起努力很感動

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
楊勇緯（右）在台南全運會男子60公斤級決賽中，擊敗哥哥楊俊霆完成全運會3連霸。記者侯永全／攝影
楊勇緯（右）在台南全運會男子60公斤級決賽中，擊敗哥哥楊俊霆完成全運會3連霸。記者侯永全／攝影

「柔道男神」楊勇緯今天在台南全運會男子60公斤級決賽中，以寢技壓制哥哥楊俊霆，取得一本勝，完成全運會3連霸。賽後楊勇緯受訪表示，看到我們一起努力的過程，而且目標一致，一路走來都很感動。

在杭州亞運為中華隊摘下首面亞運男子柔道金牌的楊勇緯，返台後持續訓練備戰全運會，此次，生涯第5次參加全運會，便完成個人3連霸里程碑。他一路過關斬將，在金牌戰連續兩屆全運會的決賽，都對上哥哥楊俊霆，再度上演「兄弟鬩牆」戲碼。為台中摘下一面金牌的楊勇緯說，與哥哥的目標一致，相互扶持下一路走來都很感動，尤其聽到家人的加油聲音，感覺非常好。

楊勇緯（右）在台南全運會男子60公斤級決賽中，擊敗哥哥楊俊霆完成全運會3連霸，賽後將哥哥扶起。記者侯永全／攝影
楊勇緯（右）在台南全運會男子60公斤級決賽中，擊敗哥哥楊俊霆完成全運會3連霸，賽後將哥哥扶起。記者侯永全／攝影
楊勇緯今天完成全運會3連霸後，抬頭握拳開心望向家人。記者侯永全／攝影
楊勇緯今天完成全運會3連霸後，抬頭握拳開心望向家人。記者侯永全／攝影

全運會 楊勇緯 亞運

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