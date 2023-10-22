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全運會柔道／楊勇緯寵粉賽後開放合照 「楊太太們」組團加油

中央社／ 台南22日電
112年全國運動會持續在台南展開各項賽程，柔道好手楊勇緯（白衣者）22日在男子柔道第一量級決賽順利擊敗哥哥楊俊霆（藍衣者），完成個人全運會3連霸。 中央社
112年全國運動會持續在台南展開各項賽程，柔道好手楊勇緯（白衣者）22日在男子柔道第一量級決賽順利擊敗哥哥楊俊霆（藍衣者），完成個人全運會3連霸。 中央社

台灣柔道好手楊勇緯今天在台南全國運動會完成第一量級3連霸，有著帥氣外表的他，擁有許多鐵粉，賽後更直接開放和粉絲合照，現場排起長長的人龍。

楊勇緯的教練劉文等透露，只要在國內的比賽，「楊太太們」不但越來越多，還會自發性組團到現場加油打氣，不管大家是不是看得懂柔道，但確實有助於這項運動在台灣推展。

楊勇緯在受訪時靦腆笑說：「真的很謝謝每個粉絲，不論是楊太太們或者是跟我同齡的人，現在很多小朋友也都投入柔道這項運動，也把我當成一個榜樣，感覺台灣的柔道風氣真的有變好，也更多人認識這項運動。」

楊勇緯強調，除了關注比賽的人變多之外，看到同量級的選手也都有好表現，大家的競技水準都進步不少，這是很難得的情況，也可以把台灣柔道水準都帶起來。

楊勇緯

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