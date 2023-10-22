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亞帕運／8個月前只能舉20公斤 林資惠還想拚

中央社／ 杭州22日電
林資惠。 林資惠臉書粉絲團
林資惠。 林資惠臉書粉絲團

從17歲到41歲，林資惠在健力運動奮戰逾20年，近年因傷所擾的她，今年2月還只能舉起20公斤、如廁困難，曾想放棄，但難敵賽場魅力，再登亞帕運舞台。她今天喊話，想拚到2028洛杉磯帕運。

林資惠從1999年亞帕運前身的遠東及南太平洋帕拉運動會起就是台灣代表隊固定班底，累積4金1銀1銅，帕運成績同樣輝煌，斬獲2金2銅。

繼5年前雅加達亞帕運後，林資惠今年再度被交付重任，出任台灣代表團今晚在杭州亞帕運開幕式掌旗官。她接受中央社記者訪問時表示，即使參加過多屆賽事，能夠再度參賽，面對週遭事物還是覺得驚喜和感動，「無論擔任幾次掌旗官，都覺得很榮耀」。

儘管國際賽戰績顯赫，但在傷勢纏身情況下，林資惠2016年右手曾經動刀，後來又在2019年後休兵2年，直到2021年才回歸賽場。

「回到賽場後衝得太快，忽略左手傷勢。」林資惠那時候才意識到左手肌力退化太快，已向她提出抗議。

歷經傷勢反覆，林資惠今年2月重新恢復訓練，她透露，當時只能舉起20公斤，「連上廁所脫褲子都很困難，只能減少外出，在家盡量穿裙子」。她說，後來在防護員提醒下，點出盲點，她不再急於追求重量的提升，而是先讓身體狀況恢復平衡。

多次傷勢的考驗，讓林資惠曾經萌生放棄的念頭，她說：「之前想說已經比賽20多年了，想將機會留給新人，但這個環境沒什麼新秀，加上賽場太迷人，只要徵召我，我就會去」。

林資惠第4度前進亞帕運舞台，身旁的朋友卻為她擔憂，擔心她得承受外界關切的壓力，但她卻看得很開，比起旁人的眼光，她更在意自己能否留在賽場、享受比賽，「因為運動是一件讓人很開心的事情。」

在錯過2年前東京帕運後，今年11月即將滿42歲的林資惠期待叩關明年巴黎帕運，甚至是2026年名古屋亞帕運、2028洛杉磯帕運，她表示：「想舉到不能再舉，只要身體還可以，（退役）沒有時間表，相信老天會做最好安排。」

東京帕運

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