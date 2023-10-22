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圖輯／全運會舉重方莞靈摘金送飛吻

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
「舉重精靈」方莞靈在台南全運會女子舉重49公斤級比賽中，以總和187公斤的破全國紀錄，為地主摘下一面金牌。記者侯永全／攝影
「舉重精靈」方莞靈在台南全運會女子舉重49公斤級比賽中，以總和187公斤的破全國紀錄，為地主摘下一面金牌。記者侯永全／攝影

昨天在開幕典禮擔任聖火火炬手的東京奧運國手「舉重精靈」方莞靈，今天在台南全運會女子舉重49公斤級比賽中，以總和187公斤的破全國紀錄，為地主摘下一面金牌。

方莞靈在抓舉第一、二次試舉分別成功舉起80及82公斤，第三次試舉挑戰83公斤失敗，但抓舉成績仍以82公斤仍居首位。

方莞靈挺舉第三次試舉成功舉起105公斤，奪金後向加油民眾送飛吻，慶祝為地主留下金牌。方莞靈兩年前在東京奧運以抓舉80公斤、挺舉101公斤，以總和181公斤獲得第4名，之後經歷各種大小傷勢的困擾，一度想放棄選手生涯。離開國家隊後，前年才再回到到台南開始自主訓練，並自費出國參加比賽。在全運會為地主守住一面金牌後，又讓她重燃再戰奧運的企圖心。

方莞靈摘下台南全運會女子舉重49公斤級金牌後，向加油民眾送飛吻。記者侯永全／攝影
方莞靈摘下台南全運會女子舉重49公斤級金牌後，向加油民眾送飛吻。記者侯永全／攝影
方莞靈摘下台南全運會女子舉重49公斤級金牌後，向加油民眾送飛吻。記者侯永全／攝影
方莞靈摘下台南全運會女子舉重49公斤級金牌後，向加油民眾送飛吻。記者侯永全／攝影

方莞靈 舉重 全運會

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