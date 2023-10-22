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全運會舉重／東奧後養傷一度想退役 方莞靈回鄉振作瞄準巴黎

聯合報／ 記者曾思儒／台南即時報導
台南全運會「地主」方莞靈，奪下舉重女子49公斤級金牌。記者侯永全／攝影
台南全運會「地主」方莞靈，奪下舉重女子49公斤級金牌。記者侯永全／攝影

兩年前登上東京奧運舞台並留下第4名成績，「舉重精靈」方莞靈卻差點被傷勢打敗，一度動了退役念頭的她回到故鄉台南養傷、重新出發，今天以地主身份舉起112年全運會女子49公斤級金牌，放送飛吻後回想起兩年來的轉折，眼眶泛淚，整理情緒後再展甜笑說「希望大家能在巴黎（奧運）看到我」。

個頭嬌小的方莞靈有著精緻五官，亮眼外型加上東京奧運一戰打響知名度，受到許多關注，但包括膝傷、腰傷和背傷讓她養傷長達半年，無緣杭州亞運選拔賽外，幾場國內比賽也因傷影響成績，今天一下場就冰敷左膝的她說：「奧運後一年沒比賽，因為傷很嚴重，狀況沒好轉，本來在觀望，但教練覺得『回家』了，可以感受看看，或許會有不同想法。」

在啟蒙教練林玥礽鼓勵下，方莞靈不斷和自己對話，「今年算是個轉捩點，思考很多，也遇到多人，讓我想繼續努力，還沒到退休的程度。」她坦言離開國家隊後少了許多資源，想拚奧運積分需要自費出國，光去一場古巴大獎賽就要數十萬，但台南各界都很熱心，包括體能訓練師、物理治療師和醫生等幫助，讓自己挺過這段困難。

形容自己現在是「加強版」的方莞靈，以巴黎奧運為目標努力，她笑說：「想再拚一次，也很珍惜能比賽的機會。」今天她以抓舉82公斤、挺舉105公斤、總和187公斤奪金，其中187公斤也是女子49公斤級全國新紀錄，挺舉最後試舉成功後更開心和歡呼的觀眾鞠躬。

方莞靈透露，相依為命的媽媽身體狀況不是太好，但今天仍開車來觀賽，「一方面開心，一方面心疼。」她透露已和媽媽約定好，若能順利拿到巴黎奧運資格，就要幫媽媽買機票，母女倆一起感受花都魅力。

台南全運會「地主」方莞靈，完成留下金牌任務後十分激動。記者侯永全／攝影
台南全運會「地主」方莞靈，完成留下金牌任務後十分激動。記者侯永全／攝影
台南全運會「地主」方莞靈，完成留下金牌任務後十分激動。記者侯永全／攝影
台南全運會「地主」方莞靈，完成留下金牌任務後十分激動。記者侯永全／攝影

方莞靈 舉重 全運會

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