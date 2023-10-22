全運會舉重／地主精靈發威 方莞靈破全國紀錄摘金

今年4月才在全大運捉對廝殺，東京奧運國手「舉重精靈」方莞靈和林呈璟今天在112年台南全國運動會再對決，昨天開幕典禮擔任聖火火炬手的方莞靈以總和187公斤的破全國紀錄登頂，為地主守護女子49公斤級金牌。

方莞靈兩年前東京奧運以抓舉80公斤、挺舉101公斤、總和181公斤獲得第4名，但奧運後經歷了肩膀、腰、膝蓋傷勢及確診，今年亞錦賽又遇臨時檢查腰帶插曲，最終以抓舉76公斤、挺舉100公斤、總和176公斤的第6名作收。

兩位女將今年全大運同場較量，當時由林呈璟以抓舉81公斤、挺舉103、總和184公斤，力退方莞靈完成3連霸；半年後戰場換成兩年一度的全運會，兩名女將抓舉都從80公斤開始，尋求衛冕的林呈璟第一次試舉失敗，第二次舉起80公斤，第三次試舉挑戰82公斤失敗。

方莞靈第一次試舉的80公斤成軍舉起，第二次舉起82公斤後更和現場加油團帥氣敬禮；第三次試舉她挑戰83公斤直接跪地失敗，但抓舉成績82公斤仍領先群雌。

挺舉林呈璟從101公斤開始挑戰，第一次試舉成功，第二次試舉105公斤失敗，第三次仍沒能舉起105公斤。

從102公斤開始舉起的方莞靈，第一次試舉成功後挑戰105公斤失敗，第三次試舉成功舉起105公斤，奪金後先深深一鞠躬再放送飛吻，慶祝為地主留下金牌。

方莞靈抓舉82公斤、挺舉105公斤、總和187公斤奪金，其中187公斤也是女子49公斤級全國新紀錄。

台北市林呈璟以抓舉80公斤、挺舉101公斤、總和181公斤摘銀。 台南全運會「地主」方莞靈，抓舉成功後和觀眾敬禮。記者侯永全／攝影

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