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全運會／放眼巴黎奧運 蔡總統：陪選手站上國際舞台

聯合報／ 記者曾思儒／台南即時報導
112年全國運動會揭幕，蔡英文總統（右）、行政院院長陳建仁出席。記者侯永全／攝影
112年全國運動會揭幕，蔡英文總統（右）、行政院院長陳建仁出席。記者侯永全／攝影

112年全國運動會今天晚上在台南點燃聖火，穿上全運會夾克的蔡英文總統除鼓勵參賽選手突破自我，更是瞄準明年巴黎奧運，期待台灣好手延續成都世大運和杭州亞運佳績，「讓世界看見台灣」。

兩年一度的全運會是國內層級最高的綜合運動賽事，今年杭州亞運國手有超過百人投入全運會，包括奪下中華代表團亞運「第100面金牌」的「柔道男神」楊勇緯、男子200公尺奪下銅牌的田徑「最速男」楊俊瀚都將在明天賽程就登場。

全運會大會主席、行政院院長陳建仁勉勵選手「放眼2024年巴黎奧運」，蔡英文也提到，目前已經有10位選手取得巴黎奧運門票，「政府會延續世大運亞運經驗，陪伴選手站上國際舞台。」她強調政府會作為選手後盾，今年全運會有13處競技場館升級，明年整體體育經費更是2016年的兩倍，盼選手延續成都世大運和杭州亞運佳績，讓世界看見台灣、讓國人同感光榮。

「全運會是國家最高等級的競技運動會，我相信大家都準備好了，要為自己和自己家鄉爭取最高榮譽。」蔡英文也呼籲，全運會不只是選手盛事，也是全台的運動會，歡迎民眾到府城吃美食、逛景點，體驗台南的人文風情。

台南暌違16年再度舉辦全運會，地主好手全面爭取佳績，今天開幕典禮由田徑鉛球好手馬皓瑋擔任運動員誓師代表，「舉重精靈」方莞靈和田徑十項全能王晨佑擔任火炬手，同步點燃主場館台南體育場的戶外聖火。

112年全國運動會台南登場，今晚開幕典禮在台南會展中心舉行。記者侯永全／攝影
112年全國運動會台南登場，今晚開幕典禮在台南會展中心舉行。記者侯永全／攝影
112年全國運動會台南登場，開幕典禮選手進場時，下屆東道主雲林為114全運會宣傳。記者侯永全／攝影
112年全國運動會台南登場，開幕典禮選手進場時，下屆東道主雲林為114全運會宣傳。記者侯永全／攝影
112年全國運動會台南登場，「舉重精靈」方莞靈（右）和田徑十項全能王晨佑擔任聖火的火炬手。記者侯永全／攝影
112年全國運動會台南登場，「舉重精靈」方莞靈（右）和田徑十項全能王晨佑擔任聖火的火炬手。記者侯永全／攝影
112年全國運動會台南登場，今晚開幕典禮在台南會展中心舉行。記者侯永全／攝影
112年全國運動會台南登場，今晚開幕典禮在台南會展中心舉行。記者侯永全／攝影
112年全國運動會台南登場，今晚開幕儀式透過螢幕升起國旗和會旗。記者侯永全／攝影
112年全國運動會台南登場，今晚開幕儀式透過螢幕升起國旗和會旗。記者侯永全／攝影
112年全國運動會台南登場，今晚開幕典禮在台南會展中心舉行。記者侯永全／攝影
112年全國運動會台南登場，今晚開幕典禮在台南會展中心舉行。記者侯永全／攝影
112年全國運動會揭幕，蔡英文總統（中）出席。記者侯永全／攝影
112年全國運動會揭幕，蔡英文總統（中）出席。記者侯永全／攝影

全運會 蔡英文

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