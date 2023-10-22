亞帕運／輪椅籃球轉戰擊劍 劉仕宸參與升旗超興奮

從輪椅籃球轉戰輪椅擊劍，劉仕宸轉換跑道才5個月時間就將登上杭州亞帕運舞台，今天首次參與台灣代表團升旗典禮的他直呼很興奮，期待屆時在賽場能發揮平時練習的水準。

杭州亞帕運台灣代表團今天下午在選手村進行升旗典禮，台灣代表團共41人參與。

台灣隊首次派隊參與亞帕運輪椅擊劍項目，今天升旗典體對於劉仕宸而言，同樣也是初次體驗，相當興奮。

杭州氣溫轉涼，劉仕宸接受媒體聯訪時表示，目前還在適應天氣與當地飲食習慣，「這邊飲食口味偏重鹹，還在嘗試各種不同料理，也怕會吃壞肚子」。

劉仕宸原本是輪椅籃球的選手，去年12月才接觸輪椅擊劍，才練習2次的他，今年初就在國內比賽拿下好成績，也為他後來進軍亞帕運埋下伏筆。

劉仕宸自認團體生活不適合自己，因此選擇投入單兵作戰的擊劍運動，他說：「我的個人成績，可以自己決定。」

只不過，劉仕宸8月才展開密集訓練，就將登上亞帕運舞台，他坦言，有一點緊張，「主要害怕不是成績，而是怕平常訓練的一些技術，使用不出來」。

劉仕宸指出，先前參加世界盃常碰上實力強勁對手，未能繳好成績，經歷這段時間密集訓練，希望亞帕運能闖進複賽、往更高層級邁進。

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