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亞帕運／台灣代表團升旗 呂駿逸、林資惠任開幕掌旗官

中央社／ 杭州21日電
杭州亞帕運開幕式預計22日晚間在杭州奧體中心體育場舉行，開幕式將由健力女將林資惠、輪椅男籃選手呂駿逸擔任掌旗官。中央社
杭州亞帕運開幕式預計22日晚間在杭州奧體中心體育場舉行，開幕式將由健力女將林資惠、輪椅男籃選手呂駿逸擔任掌旗官。中央社

杭州亞帕運台灣代表團今天下午在選手村進行升旗典禮，台灣代表團共41人參加儀式，並確定由健力女將林資惠、輪椅男籃選手呂駿逸擔任開幕式掌旗官。

台灣代表團今天下午與阿富汗、不丹、烏茲別克、柬埔寨等國家一同在選手村進行升旗典禮，台灣代表團共有約41名隊職員參加，包括教育部體育署副署長房瑞文、中華帕拉林匹克總會會長穆閩珠、代表團總領隊沈啟賓以及輪椅籃球和輪椅擊劍隊。

杭州亞帕運開幕式預計明晚7時30分將在杭州奧體中心體育場舉行，今年亞帕運共有44個國家或地區參與，沈啟賓接受中央社記者訪問時表示，開幕式將由健力女將林資惠、輪椅男籃選手呂駿逸擔任掌旗官。

林資惠自2010年首屆廣州亞帕運就參賽，今年將是第4度叩關亞帕運，前2屆都獲得金牌的她，上屆雅加達亞帕運摘銅，生涯在帕拉林匹克運動會成績更是亮眼，累積2金2銅，她這次繼5年前的亞帕運後，再度出任開幕式掌旗官。

至於呂駿逸是這次台灣輪椅男籃代表隊隊長，也是球隊重要領袖，這次是第3度踏上亞帕運舞台，20日對戰馬來西亞一役中，個人單場狂轟26分，是助中華隊奪得本屆首勝的重要功臣。

先前杭州亞運台灣代表團開幕式進場順序以英文字母T排序在第36個進場，據了解，這次亞帕運台灣代表團進場順位為第35個，因北韓退出賽事，因此排序前進，預計同樣也是排在敘利亞之後、塔吉克之前，屆時將有約70名成員參與。

上屆雅加達亞帕運台灣共拿下2金9銀14銅，這次台灣代表團參賽人數更甚以往，共派出94名選手。

房瑞文表示，全數選手都已抵達杭州備戰，這2天包括地板滾球、輪椅籃球項目都已開賽，除了期許選手努力爭取佳績外，由於已知選手村不少國家代表隊選手有感冒、確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），提醒選手須注意身體狀況。

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