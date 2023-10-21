全運會／首輪輕鬆獲勝 黃筱雯自曝亞運回來1周沒練習

在杭州亞運失利的女子拳擊好手黃筱雯今天在台南全國運動會54公斤級亮相，首回合還沒打完就判定獲勝。黃筱雯說：「其實亞運回來後大概有1個星期都不想碰拳擊。」

原本在杭州亞運備受期待奪牌甚至提前拿下奧運資格的黃筱雯，意外在8強不敵中國好手常園落敗，讓她回台後心情一直很失落，甚至一整週有跑步維持體重，完全都沒有練習。

黃筱雯在接受中央社記者訪問時說：「其實一直到現在都還是很低落，我並不是因為成績不佳的關係，而是覺得辜負了很多人對我的期待、教練對我的期待。」

黃筱雯無奈的笑說：「亞運回來之後總會有一些聚餐和活動，大家自然都把焦點放在奪牌選手身上，但還是有很多人會來幫我加油鼓勵，但大家每講一次我就會想到一次，心情反而一直無法平復。」

今天的全運會首戰，黃筱雯輕鬆擊敗對手打法也跟以往有些改變，教練劉宗泰說：「我們現在就是改變筱雯慢熱的節奏，要她一開賽就積極出拳、攻擊，這次就先從全運會開始試驗，目標是以後的國際賽都要這樣打。」

黃筱雯也說道：「其實亞運失利後再戰全運會心理是有點緊張的，感覺其他選手可能會覺得更靠近我一些，但我是喜歡這樣的氛圍，會讓我更專注在比賽擂臺上。」

明年2月中黃筱雯將遠赴義大利參加奧運資格賽，只要打進前3名就可獲得巴黎奧運的參賽資格。黃筱雯說：「我每天都在倒數日子，一定要把亞運遺憾補回來。」

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