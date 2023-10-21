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亞帕運／隊史首度參賽 跆拳道雙雄鎖定獎牌拚帕運積分

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
蕭翔文生涯第一次參加亞帕運。圖／中華帕拉總會提供
蕭翔文生涯第一次參加亞帕運。圖／中華帕拉總會提供

杭州亞帕運跆拳道賽事，中華隊在本屆首度派隊，由陳健強、蕭翔文出征，不但鎖定獎牌，也要力拚積分，爭取明年參加巴黎帕運的門票。

巴黎帕運參賽辦法，採各量級奧運積分排行榜前6名獲得參賽門票，目前K44級58公斤級的蕭翔文，積分榜名列第8，因此他也鎖定拚金牌，若成功登頂，將一舉衝進前4名。

蕭翔文從國小就接觸跆拳道，都沒離開過故鄉嘉義，現就讀中正大學，大三時因車禍導致右手臂神經叢損傷，原本轉教練職但被教練看上，轉當帕拉選手，「蠻緊張的，第一次參加亞帕運，很用心在準備，還是怕可能不夠努力，無法拿到成績。」

蕭翔文說，人生第一次站到這麼高的舞台，仍有點怕表現不如預期。原本蕭翔文屬63公斤級，3月份通過鑑定，轉戰58公斤級，因此雖有世錦賽銀牌，但積分仍不足，後來帕拉林匹克總會爭取外卡，得以踏上亞帕運舞台。

兩屆亞錦賽金牌，2006年杜哈亞運獲銀牌的吳燕妮，為蕭翔文指導教練，她說：「翔文自我要求高，最大的敵人還是自己，但亞運我們最大假想敵是蒙古選手，之前輸了兩次。但最大敵人還是自己，我們都經歷過，有成績後會開始想東想西，我們專注當下一場一場來。」

2021年在東京帕運亞洲區資格賽決賽鎩羽的陳健強，也要再度為巴黎帕運努力，目前他與K44級63公斤級積分榜第6名選手仍有段差距，所以亞帕運的積分相當重要。

從小罹患海豹肢症的陳健強，在比賽上處於弱勢，因其他對手手臂構造完整，只要攻擊陳健強較短的左手，幾乎都能得分，且近身還能抓人，只要被抓陳健強很難掙脫。

陳健強希望透過亞帕運爭取更多巴黎帕運積分。圖／中華帕拉總會提供
陳健強希望透過亞帕運爭取更多巴黎帕運積分。圖／中華帕拉總會提供

指導教練柯易智表示，目前將陳健強站位改為左腳在前，對手攻擊時可以行破壞，配合步伐來移位、閃躲，「他被踢左手幾乎會掉分，改成這種方式對他很重要，可以降低失分率。」

陳健強表示，畢竟首次參加亞帕運，第一次進練習場還與南韓隊同時間訓練，假想敵也在隔壁練，之前都輸對方，很希望能有所突破。目標就是朝著巴黎帕運前進，亞帕運是很重要的一關，9月底結束韋拉克魯斯世錦賽後就積極調整，改正缺失，並好好調養腳傷，也已習慣戰術打法上的改變。

亞帕運跆拳道賽事23日在起在蕭山瓜瀝文化體育中心開打，由蕭翔文率先出戰，陳健強於24日出賽。

東京帕運 跆拳道 世錦賽

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