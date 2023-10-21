亞帕運／「地板滾球是我唯一的舞台」陳龍愛樂與對手切磋

患有腦性麻痺的陳龍愛接觸地板滾球運動至今10多年，睽違13年再度參加亞帕運，她今天說，喜歡在場上與對手切磋感覺，「打地板滾球是我唯一的舞台，我在場上就像在舞台上表演那樣」。

杭州亞帕運22日開幕，地板滾球項目今天提前登場，陳龍愛、蔡憶婷為腦性麻痺患者，陳龍愛曾在2010年叩關廣州亞帕運，而蔡憶婷則是亞帕運初體驗。

回憶起13年前首次出征亞帕運，陳龍愛接受中央社訪問時表示：「第1次傻傻地參加，第2次就不一樣，會興奮，緊張也多多少少會有，這次以每局都得分為目標，能拿到分數就盡量拿 。」

陳龍愛女子BC2級預賽首戰以1比10輸給香港選手郭海瑩，因賽前感冒多少影響表現，她表示，第一次比賽時生病，導致失誤率偏高，「但我還是有努力去打」。

陳龍愛從10幾歲接觸地板滾球運動，今年邁入30歲，仍持續保有熱情，談到堅持下去的動力，她說：「打地板滾球是我唯一的舞台，因為我很喜歡表演，我在場上就像在舞台上表演那樣，也滿喜歡與對手互相切磋感覺。」

另一場比賽，蔡憶婷女子BC1級首戰面對日本選手藤井友里子，最終以1比8落敗，她透露，今天很緊張，未能發揮水準。

教練吳秋能表示，因選手臨場經驗不足，且還在適應場地、影響發揮，他透露，蔡憶婷平時練習準度很高，只是臨場心態調整速度還要再更快。

地板滾球項目，由雙方分別投擲（滾出）紅球、藍球各6顆，並輪流擲出白色目標球，而各自擲出紅、藍球距離目標球最近的人獲得1分，且與對手最近的球相比，距離目標球更近的每顆球可額外添得1分。

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