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羽球／「讓大家有知道我的一天」 戴資穎謝球迷500勝的陪伴

聯合新聞網／ 綜合報導
戴資穎在日前達成生涯500勝里程碑，透過贊助商的影片分享心情。 圖／Badminton Photo提供
戴資穎在日前達成生涯500勝里程碑，透過贊助商的影片分享心情。 圖／Badminton Photo提供

來到生涯尾端，我國羽球一姐戴資穎在日前達成生涯500勝里程碑，她透過贊助商的影片分享心情，一路以來就是希望「讓大家有知道我的一天」，而如今也真的達成目標，最重要的就是感謝球迷死忠相挺。

戴資穎目前保有史上累計最長的214球后周數，她是自2007年轉戰職業賽事，並在2011年美國黃金大獎賽收下生涯首冠，歷經16年職業生涯共收穫34座大賽冠軍，在丹麥羽賽達成生涯500勝，這是以BWF賽事網站統計為基準，勝場包括個人賽單、雙打勝場紀錄，不包含團體賽及青少年勝場數。值得一提的是小戴目前單打497勝也是女單勝場紀錄保持人。

談到從第1勝到500勝的歷程，戴資穎先是感歎「挖，過幾年了？16年了對吧！」，接著說生涯第一次在越南國際賽拿到首勝最難忘，雖然很快在第二輪就被淘汰，但「那是人生第一次出國」，所以對她來說最難忘。

後續戴資穎說著「500勝要打幾場比賽阿？(實為687場)、好像很多，但是我也沒有在記這個，算了」，但馬上「無情業配」，指著自己的紀念T恤上的500數字笑說：「至少這裡幫我記得」。

最後小戴向大家分享一路走來打球的初衷：「其實我每次上場比賽前，都期望可以有讓大家知道我的一天，掌聲為我加油，而現在我覺得自己應該已經做到這個程度，不管到哪裡比賽都有很多人為我加油，讓我有更多的信心，也是打球很大的動力。」

而早就預告明年巴黎奧運後退役，戴資穎也特別提到跟隨她「最後一舞」的死忠粉絲，「他們都會跟著我到世界各地比賽，這是我很感謝他們的地方」。

戴資穎 羽球

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