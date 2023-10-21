亞運金牌高雄給獎金30萬 對岸忙挖角

中華隊在杭州亞運大放異彩，高雄市議員鍾易仲表示，高雄號稱體育大城，這次有37名選手為國爭光，運發局卻未有任何宣傳，且台中市將亞運金牌獎金提高到100萬元，但高雄金牌僅30萬元，選手2個月內未申請視同放棄，作法太過冷漠與離譜。

鍾易仲說，滑輪溜冰的陳彥成、趙祖政奪下亞運金牌，電子競技蘇嘉祥鍍銀、桌球莊智淵及彭王維拿銅牌，但運發局官網竟無任何高雄亞運選手新聞，漠視選手傑出表現。

陳彥成父親陳正義表示，高雄金牌獎金比台中銀牌50萬還低，不免讓人覺得金牌不等值，獎金是一回事，他們也擔心孩子未來的出路，現在兒子在體壇闖出些知名度，對岸已積極招手，如果政府能多重視，眾多優秀體育選手不必再離鄉背井到外地發展。

台中將亞運金牌獎金從15萬調至100萬元，銀牌50萬、銅牌30萬元，鍾易仲說，台中市非常「阿莎力」，高雄卻維持金牌30萬，等於台中的銅牌，更落漆的是當亞運結束後，台中主動簽發獎金，高市只張貼公告要選手2個月內申請，否則視同放棄，官僚作風實在太不尊重選手。

高市運發局表示，曾主動在臉書分享奪牌資訊，也在苓雅運動中心架設大螢幕直播即時賽況替台灣選手加油。至於選手須在期限內申請獎金一事，將改以專案簽報，一個月內主動處理獎金事宜。此外，績優選手除每月有訓練補助金，也挹注培訓經費，今年有100名選手核發超過900萬元補助金。

台中市運動局明文規定設籍台中的選手參加全運會獲得前三名者，每月都可領培訓獎助金，充實營養補給及器材設備等需求，到下屆同項賽會為止。奧運、亞運加碼頒發激勵金，奧運金牌15萬元提高至300萬元，亞運金牌15萬提高至100萬元；若選手沒奪牌，也頒發激勵金。

台北市體育局表示，除修訂辦法提高個人項目訓補金，北市輔導運動選手職涯銜接，應聘北市府約聘僱人員時，有優異表現者可加分。

新北市體育處長洪玉玲表示，體育處訂有績優選手就業輔導要點，輔導轉職學校專任教練及媒合運動中心、企業等相關職務，也與職訓中心合作培養體育選手第二專長。桃園市體育局則對退役選手輔導轉型當教練。

台南市長黃偉哲說，對表現優異國手，無論進修或執教都會提供必要協助，體育局會開新的行政或專業教練職缺，代表台南出賽得獎選手可加分，在全運會創5連霸紀錄的劉妍廷，就將回母校土城高中傳承經驗。

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