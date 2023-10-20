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健走／神獸盃公益健走22日登場 前進動物園解題闖關

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
「神獸盃『關懷眾聲』公益健走」22日登場。圖／精實文創提供
「神獸盃『關懷眾聲』公益健走」22日登場。圖／精實文創提供

結合動物園探索、闖關遊戲、親子互動、還能邊動邊做公益的「佛系輕運動」，文山區年度盛會「瘋神紀」今年正式邁入第11屆，22日登場的開幕重頭戲「2023神獸盃公益闖關健走」，重磅回歸大小朋友都愛的台北市立動物園，讓參與者用最輕鬆的步伐體驗每一道關卡，不只運動入門初心者好上手，更適合闔家老少共同來揮汗。

由元太道堂、元太慈愛人文推廣協進會主辦的年度活動「瘋神紀」，歷年開幕活動均輪流以路跑或健走方式輪替舉辦，今年是健走活動進入第8年、更是再度回歸動物園內舉辦的健走，意義不凡。

112年度「瘋神紀 道樂趣」盛會，22日登場的「神獸盃『關懷眾聲』公益健走」，特地邀請金鐘獎最佳兒童節目主持人王伯源、陳瑋薇連續11年擔任神獸盃活動的主持人，兩人將現身開幕活動與大家同歡，並帶著近千位報名民眾一同揭開2023年度「瘋神紀」系列活動的序曲。

公益健走活動當天，將有精心設計的6大關卡，分布於動物園內的台灣動物區、溫帶動物區、非洲動物區、鳥園等區域。過程中小朋友將化身「動物觀察家」，而父母則從旁扮演助手角色，鼓勵孩子自主完成任務，透過親子互動、共遊共學方式來認識動物生態，兼具趣味和創意。

主辦單位元太道堂表示，今年神獸盃在睽違7年後再度回到木柵動物園舉行，結合園區豐富生態，邀請大小朋友在健走過程打開耳朵聆聽眾「聲」，真正做到邊玩邊闖關、還能一邊學習的另類運動體驗。在探索動物園的闖關過程，不只能健走強身，更讓大眾透過聲音的饗宴聽聲健腦，感受真正的「樂」在道中。

不讓西洋萬聖節變裝文化專美於前，今年的神獸盃還結合趣味扮裝比賽，鼓勵參賽者結合符合本次主題的「動物」、「神獸」、「觀察家」等元素創意變身。當天造型將透過網路票選及評審評分選出前3名，禮券總金額高達7000元。

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