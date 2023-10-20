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射擊／亞錦賽釋出24席奧運門票 我國35好手抵昌原備戰

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
吳佳穎等人將參加2023年第15屆亞洲射擊錦標賽爭奪奧運門票。圖／體育署提供
吳佳穎等人將參加2023年第15屆亞洲射擊錦標賽爭奪奧運門票。圖／體育署提供

為爭取我國2024巴黎奧運最大量參賽資格人數，射擊好手吳佳穎、林穎欣、余艾玟、李孟遠、呂紹全等35人已抵達韓國昌原參加22日至11月2日舉行的「2023年第15屆亞洲射擊錦標賽」，這場賽事已列為國際射擊運動聯盟（ISSF）公告爭取奧運參賽資格的重要賽事之一，我國射擊選手將全力爭取進軍2024巴黎奧運參賽機會。

體育署表示，截至目前我國取得巴黎奧運參賽資格席次有田徑、游泳、拳擊及射擊等4種類計10席，其中射擊選手楊昆弼、田家榛林怡君已為射擊取得3個席次，振奮我國射擊界，也使手槍、步槍及飛靶射擊選手們士氣大振，更積極投入訓練，此次參加2023年第15屆亞洲射擊錦標賽，將全力再為我國爭取更多參賽席次的機會。

本次亞洲錦標賽有24席奧運參賽資格席次，分別為男子10公尺空氣步槍（AR M）2席、女子10公尺空氣步槍（AR W）2席、男子10公尺空氣手槍（AP M）2席、女子10公尺空氣手槍（AP W）2席、男子50公尺步槍三姿（R3P M）2席、女子50公尺步槍三姿（R3P W）2席、男子25公尺手槍（RFP M）2席、女子25公尺手槍（SP W）2席、男子不定向飛靶（TR M）2席、女子不定向飛靶（TR W）2席、男子定向飛靶（SK M）2席以及女子定向飛靶（SK W）2席。

此次，除已取得奧運資格選手楊昆弼、林怡君、田家榛參賽，持續透過國際賽事調整外，我國亦有多名射擊選手參賽，其中吳佳穎選手是我國首位取得2020東京奧運參賽資格席次選手亦獲得奧運女子25公尺運動手槍第5名；其他參賽選手還有參加2019拿坡里世大運獲得10公尺空氣手槍混合項目金牌選手余艾玟、2020東京奧運呂紹全與林穎欣、2022杭州亞運獲得男子定向飛靶第5名選手李孟遠等人，都將在這場賽事中發揮神槍手功力，爭取更多奧運參賽席次。

田家榛 林怡君 2020東京奧運

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