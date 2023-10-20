亞帕運羽球／辭工作拚帕奧門票 葉恩銓放手一搏

儘管在2歲那年因為車禍造成雙腳長短不一，但葉恩銓堅持揮舞著手中羽球拍追求夢想，他為了明年巴黎帕拉林匹克運動會，辭去工作，為自己最後一次拚帕奧積分放手一搏。

第3度叩關亞帕運的葉恩銓，過去2屆最佳成績為8強，從初次參賽的興奮，這次則背負更多壓力，他今天杭州亞帕運羽球男單SL4級預賽首戰以21比9、21比1輕取馬爾地夫選手阿邁德（Fayyaz Ahmed），有了好的開始，他賽後接受媒體聯訪時期待，能突破以往成績，站上頒獎台。

不僅期許亞帕運能有好成績，葉恩銓前一次無緣登上東京帕運舞台，這次期待明年能一圓帕奧夢，原本在補習班擔任數理科老師的他，去年暑假完成階段性任務後，毅然辭去工作。

儘管葉恩銓已全職備戰超過1年的時間，但他仍感嘆地說，以現在國際競技水準，至少得提前2年全職準備，「但還是晚了半年的時間，應該再早半年，因為少打2場比賽，今年一級賽幾乎參加不了，想拿帕奧資格就很困難」。

「亞帕運不確定，但考量生計，這次應該是最後一次拚帕奧積分。」儘管拚巴黎帕奧資格難度不小，葉恩銓仍選擇堅持下去，展現不服輸精神，他表示，如果自己有辦法能做到，希望能藉此鼓勵更多身障人士走出來，追求夢想。

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