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創齡銀向樂活運動會登場 萬歲爺奶齊聚台中奪金牌

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
參與三屆的林爺爺為了比賽全力以赴。圖／永信社會福利基金會提供
參與三屆的林爺爺為了比賽全力以赴。圖／永信社會福利基金會提供

「創齡~銀向樂活」全國老人福利機構運動會，昨天在台中國際展覽館隆重登場，由衛生福利部社會及家庭署副署長周道君、永信社會福利基金會執行長趙明明、台中市政府社會局主任秘書廖宗侯、嬌聯股份有限公司協理楊少逸及國立台灣師範大學教授姜義村等人，也親臨現場為長者加油。

永信社會福利基金會執行長趙明明分享：「揮別三年的疫情，提振長者的運動活力，開場秀特別邀請廣場舞天王老師麥克斯帶領232位長者跳廣場舞，提供不一樣的暖身運動體驗。今年參賽選手的平均年齡為82歲，其中有36位長者超過90歲、108位長者超過80歲，他們也展現出全力以赴爭取勝利的決心，讓社會大眾看見機構失能長者的自信與活力。」

來自松柏園養護中心阿雄爺爺分享：「運動會前，我因身體關係常常進出醫院，甚至還留置鼻胃管，我心想慘了，這次可能無法參加運動會，社工小姐一直不斷鼓勵我，爺爺！我們要一起加油，不到最後一刻不放棄。每天練習吹箭30分鐘，我也感覺心肺功能有變好了，雖然還未能移除鼻胃管，但是已逐漸恢復往日水準，因此我再次擔任松柏園的運動員。今天的比賽，我要為自己贏得一面獎牌。」

運動會，希望能讓機構長者走出房門「作伙來運動」，為了「得冠軍拿金牌」來點燃他們的生命鬥志，進而改寫屬於他們的人生歷史，並能在人生路上恣意而行。

激烈的排球賽，引起全場熱血沸騰。圖／永信社會福利基金會提供
激烈的排球賽，引起全場熱血沸騰。圖／永信社會福利基金會提供

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