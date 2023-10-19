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丹麥羽賽／馬拉松大戰遭日將逆轉 周天成錯過8強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
周天成。 美聯社
周天成。 美聯社

和丹麥公開賽8強只差2分，我國「一哥」周天成最終沒能把握住晉級機會，他和世界排名14的日本好手西本拳太上演1小時又19分鐘的馬拉松大戰，小天以21：10、19：21、14：21遭逆轉，第二輪止步。

周天成目前世界排名13，過去和西本拳太碰頭握有8勝3敗優勢，今天首局也以大比分拿下，但第二局就陷入苦戰，雖在55拍來回中搶下分數、將比數扳平到19：19，但接續2分都讓西本拳太拿下，戰局延長到第三局。

決勝局小天帶著11：9優勢換場，但恢復比賽後先遭西本拳太連拿4分逆轉，接續西本拳太又打出一波5：0攻勢，領先擴大下以21：14完成逆轉勝。

小天2020年打進丹麥公開賽決賽，今年首輪更拍下列第5種子的印尼名將喬納坦（Jonatan Christie），可惜今天沒能打下8強門票，男單唯一台將剩「左手重砲」林俊易，他第二輪將碰丹麥基姆奇（Rasmus Gemke），賽程排在第一球場的倒數第2戰，預計凌晨才會登場。

丹麥公開賽屬於BWF超級750系列，總獎金85萬美金，共有10組台將晉級第二輪，但今天先登場的6組台將只有「一姊」戴資穎闖關，混雙楊博軒／胡綾芳遭法國第7種子吉凱爾（Thom Gicquel）／德魯呂（Delphine Delrue）先盛後衰遭逆轉，女單另名台將宋碩芸浪費第二局16：11優勢，最終以兩個20：22不敵西班牙名將馬琳（Carolina Marín）。

周天成 林俊易

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