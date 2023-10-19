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丹麥羽賽／500勝後挑戰另一項神級紀錄 戴資穎：我努力

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丹麥羽賽／500勝後挑戰另一項神級紀錄 戴資穎：我努力

聯合報／ 記者曾思儒／台北—奧登斯電話採訪
戴資穎丹麥公開賽闖進8強，也收穫生涯第500場勝利。圖／Badminton Photo提供
戴資穎丹麥公開賽闖進8強，也收穫生涯第500場勝利。圖／Badminton Photo提供

2007年踏上國際賽事舞台，我國羽球「一姊」戴資穎今天在丹麥公開賽迎接生涯第500場勝利，她笑說「不明白這個數字怎麼達到的」，但也會繼續朝單打500勝努力。

29歲的小戴從青少女時期就展開國際賽爭戰，今天達到500勝里程碑，所屬贊助商特別做了一支紀念影片，集結小戴年輕到現在的比賽模樣。看到自己一路進化的「主角」小戴透露，以前的樣子其實都忘的差不多了，「但是勝利陪伴了我多年。」

500勝包含小戴個人賽單打和雙打勝場，豎立新障礙的小戴不改灑脫性格，笑說「不明白這個數字怎麼達到」，但也有感而發說，能累積到500勝「不知道打了多少比賽來的」。

2011年在美國黃金大獎賽奪下生涯首冠的小戴，目前已累積34座大賽冠軍，丹麥公開賽將朝本季第3冠、生涯第35冠邁進；她目前單打勝場累積497勝，勝場數領先群雌，若能在丹麥迎接第3冠，單打勝場數也將達到500勝大關。

2018年和19年在丹麥捧冠的小戴，對自己各項紀錄並不清楚，聽到有機會本周就達成的單打紀錄，她笑著回應說：「我努力。」

戴資穎丹麥公開賽闖進8強，也收穫生涯第500場勝利。圖／Badminton Photo提供
戴資穎丹麥公開賽闖進8強，也收穫生涯第500場勝利。圖／Badminton Photo提供

羽球 戴資穎

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