足球／內馬爾受傷被抬下場 左膝韌帶和半月板撕裂須動刀

巴西足球協會今天表示，超級巨星內馬爾（Neymar）在世界盃南美洲區資格賽巴西出戰烏拉圭的比賽中受傷，他左膝韌帶與半月板撕裂，必須進行手術。這場比賽巴西以0比2輸球。

路透社報導，31歲的內馬爾17日代表巴西隊參加在烏拉圭蒙特維多（Montevideo）舉行的比賽，在上半場結束前受傷倒地，痛苦流淚被抬出場。他今年8月從巴黎聖傑曼（Paris Saint-Germain）轉隊沙烏地阿拉伯新月隊（Al Hilal）。

巴西足球協會（Brazilian Football Confederation）表示，內馬爾在聖保羅（Sao Paulo）接受一系列檢查後，將會進行手術，「日期尚未決定」。

巴西足協主席侯德里格斯（Ednaldo Rodrigues）在聲明中表示：「巴西和世界足壇需要內馬爾健康並且復原，因為有他在場上，足球比賽更加歡樂。」

內馬爾這場比賽上半場傷停補時期間與烏拉圭中場德拉克魯斯（Nicolas de la Cruz）發生碰撞後而跌倒翻滾，隨後被醫務人員用擔架車送出場外。

內馬爾上個月剛超越球王比利（Pele），成為巴西史上進球數最多球員。

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