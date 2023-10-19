快訊

台大名譽教授賀德芬為查蔡英文論文告教育部 訴訟結果曝光

中東戰火密布…國內金融三業對以曝險1788億、中東14國共曝險逾2兆

爆兩人私交很深 鍾小平：柯文哲當北市長曾想找韓國瑜任「這職位」

足球／內馬爾受傷被抬下場 左膝韌帶和半月板撕裂須動刀

中央社／ 聖保羅18日綜合外電報導
內馬爾受傷出場。 歐新社
內馬爾受傷出場。 歐新社

巴西足球協會今天表示，超級巨星內馬爾（Neymar）在世界盃南美洲區資格賽巴西出戰烏拉圭的比賽中受傷，他左膝韌帶與半月板撕裂，必須進行手術。這場比賽巴西以0比2輸球。

路透社報導，31歲的內馬爾17日代表巴西隊參加在烏拉圭蒙特維多（Montevideo）舉行的比賽，在上半場結束前受傷倒地，痛苦流淚被抬出場。他今年8月從巴黎聖傑曼（Paris Saint-Germain）轉隊沙烏地阿拉伯新月隊（Al Hilal）。

巴西足球協會（Brazilian Football Confederation）表示，內馬爾在聖保羅（Sao Paulo）接受一系列檢查後，將會進行手術，「日期尚未決定」。

巴西足協主席侯德里格斯（Ednaldo Rodrigues）在聲明中表示：「巴西和世界足壇需要內馬爾健康並且復原，因為有他在場上，足球比賽更加歡樂。」

內馬爾這場比賽上半場傷停補時期間與烏拉圭中場德拉克魯斯（Nicolas de la Cruz）發生碰撞後而跌倒翻滾，隨後被醫務人員用擔架車送出場外。

內馬爾上個月剛超越球王比利（Pele），成為巴西史上進球數最多球員。

內馬爾 比利 保羅

延伸閱讀

巴西足球巨星內馬爾半月板破裂！半月板在哪？該如何預防？

足球／轉戰沙國只踢5場 內馬爾左膝重傷賽季提前報銷

安理會未通過以巴決議案 陸駐聯合國大使對表示震驚與失望

王毅與巴西談以巴衝突：癥結在一直沒還巴勒斯坦人民公道

相關新聞

丹麥羽賽／力克泰國女將500勝達陣！戴資穎豎立新障礙

尋求丹麥公開賽第3冠的我國「一姊」戴資穎，首輪以直落2擊敗世界排名21的新加坡女將楊佳敏，生涯累積勝場達到499勝，今天...

高球／富邦長春公開賽第二輪 泰國名將瓦拉川繼續保有兩桿領先優勢

56歲的泰國名將瓦拉川(Thaworn Wiratchant)今天在富邦長春公開賽第二輪挺住同組的新加坡選手馬瑪(Mardan Mamat)的節節進逼，最後在近乎夏天的炎熱天候下擊出平標準桿的72桿，

丹麥羽賽／生涯500勝達陣 戴資穎：持續努力堅持下去

台灣羽球一姐戴資穎今天丹麥公開賽16強賽擊敗泰國的布莎南，收下職業生涯第500勝（含單雙打），締造新里程碑，她表示，每一...

足球／內馬爾受傷被抬下場 左膝韌帶和半月板撕裂須動刀

巴西足球協會今天表示，超級巨星內馬爾（Neymar）在世界盃南美洲區資格賽巴西出戰烏拉圭的比賽中受傷，他左膝韌帶與半月板...

102位亞運奪牌選手參與 全運會後天台南開幕  

兩年一度的全國運動會，今年將由台南市政府暌違16年後再度接辦，競賽內容包含30種應辦種類及5種選辦種類，總計共399個競...

高球／富邦長春公開賽首輪呂文德71桿開出紅盤暫居第二

總獎金高達台幣560萬元的台灣職業長春高球年度盛會富邦長春公開賽，(18)日在豔陽高照天候下點燃一般長春組戰火，首日賽事結果泰國名將瓦拉川(Thaworn Wiratchant)表現穩健，以低於標準桿

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。