足球／內馬爾受傷被抬下場 左膝韌帶和半月板撕裂須動刀
巴西足球協會今天表示，超級巨星內馬爾（Neymar）在世界盃南美洲區資格賽巴西出戰烏拉圭的比賽中受傷，他左膝韌帶與半月板撕裂，必須進行手術。這場比賽巴西以0比2輸球。
路透社報導，31歲的內馬爾17日代表巴西隊參加在烏拉圭蒙特維多（Montevideo）舉行的比賽，在上半場結束前受傷倒地，痛苦流淚被抬出場。他今年8月從巴黎聖傑曼（Paris Saint-Germain）轉隊沙烏地阿拉伯新月隊（Al Hilal）。
巴西足球協會（Brazilian Football Confederation）表示，內馬爾在聖保羅（Sao Paulo）接受一系列檢查後，將會進行手術，「日期尚未決定」。
巴西足協主席侯德里格斯（Ednaldo Rodrigues）在聲明中表示：「巴西和世界足壇需要內馬爾健康並且復原，因為有他在場上，足球比賽更加歡樂。」
內馬爾這場比賽上半場傷停補時期間與烏拉圭中場德拉克魯斯（Nicolas de la Cruz）發生碰撞後而跌倒翻滾，隨後被醫務人員用擔架車送出場外。
內馬爾上個月剛超越球王比利（Pele），成為巴西史上進球數最多球員。
MLB季後賽對戰表
▪ 遊騎兵季後賽斷7連勝吞首敗 這裡看2023MLB季後賽比分與賽程表
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言