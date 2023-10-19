丹麥羽賽／生涯500勝達陣 戴資穎：持續努力堅持下去

台灣羽球一姐戴資穎今天丹麥公開賽16強賽擊敗泰國的布莎南，收下職業生涯第500勝（含單雙打），締造新里程碑，她表示，每一場勝利都得來不易，謝謝球迷支持，將持續努力堅持下去，珍惜在場上每一刻。

29歲的戴資穎2007年初次站上國際賽舞台，2009年越南大獎賽嶄露頭角，一舉闖進決賽，最終抱回亞軍，後來在2011年美國黃金大獎賽奪得國際賽首冠。

儘管戴資穎在2015年陷入冠軍荒，依舊難掩其光芒，仍是4強賽常客，從昔日潛力新秀到一步步成為世界球后，戴資穎在2016年世界排名首度登頂，成為台灣首名世界球后。

戴資穎6度登上世界第1寶座，且球后在位週數累計長達214週，在女單賽場築起一道高牆，締造「小戴障礙」。

戴資穎2018年狂掃8座金盃，包括在雅加達亞運封后，為台灣拿下亞運首面羽球金牌，並在2021年突破魔咒，相繼在東京奧運、世界羽球錦標賽獲得銀牌，首度在2大賽斬獲獎牌。

儘管今年杭州亞運衛冕失利、10月北極羽球公開賽意外在8強賽止步，戴資穎生涯勝場數仍持續累積中，在本週丹麥公開賽登場之前，累積498勝，靠著首輪擊敗新加坡選手楊佳敏，今天再以22比20、21比12橫掃泰國選手布莎南（BusananOngbamrungphan），收下個人生涯第500勝（單打497勝、女雙2勝、混雙1勝）。

戴資穎生涯500勝以世界羽球聯盟（BWF）賽事網站統計為基準，計算戴資穎職業生涯個人賽單雙打勝場紀錄，不包含團體賽及青少年勝場數。

值得一提的是，戴資穎女單497勝，也是史上女單勝場最多紀錄，持續樹立「小戴障礙」。

戴資穎謙虛地說：「每一場勝利都得來不易，非常開心能達成自己新的里程碑，謝謝一路上球迷的支持，我會持續努力堅持下去，珍惜在場上的每一刻。」

若扣除剛出道時出賽數不多，戴資穎自2009年至今15個球季累積500勝，期間還得設法克服低潮和傷勢考驗，意味著平均每年必須穩定進帳超過34勝，才能有今天的成就。

而1名選手想要用最快方式累積500勝，以每站比賽從32強打起為例，5連勝才能奪得冠軍，至少得參加100站比賽，且這100站賽事都必須以全勝之姿奪冠，才能以最短時間完成這項艱鉅的挑戰。

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