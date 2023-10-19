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丹麥羽賽／力克星國女將500勝達陣 戴資穎豎立新障礙

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丹麥羽賽／力克星國女將500勝達陣！戴資穎豎立新障礙

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎迎接生涯500勝。圖／VICTOR提供
戴資穎迎接生涯500勝。圖／VICTOR提供

尋求丹麥公開賽第3冠的我國「一姊」戴資穎，首輪以直落2擊敗世界排名21的新加坡女將楊佳敏，生涯累積勝場達到499勝，今天碰泰國布莎南（Busanan Ongbamrungphan）再以22：20、21：12奪勝，生涯500勝到手，繼續豎立「小戴障礙」。

達到生涯勝場里程碑，小戴保持一貫謙虛，她說：「每一場勝利都得來不易，非常開心能達成自己新的里程碑，謝謝一路上球迷的支持，我會持續努力堅持下去，珍惜在場上的每一刻。」

丹麥公開賽總獎金85萬美元，屬於BWF超級750大賽，2018年和19年登頂的小戴今年列第4種子。

今天面對過去連13度奪勝的布莎南，小戴一度陷入9：13落後，她連拿4分追平比數，但連續得分攻勢因發球失誤中斷，接續回球又出底線，讓布莎南再取得領先，不過小戴16：19下也連拿3分再追平，並在布莎南的局點用手法騙到對手，接續再以對角小球取分，加上布莎南回球出界，讓小戴後來居上，以22：20先下一城。

第二局小戴連拿4分取得領先，雖也曾陷入6：7落後，但在不斷調動布莎南下打出一波10：0猛攻，拉開差距下順利以21：12奪勝，8強門票、對戰14連勝和生涯500勝一併到手。

戴資穎生涯500勝以BWF賽事網站（BWF tournament software）統計為基準，勝場包括個人賽單、雙打勝場紀錄，不包含團體賽及青少年勝場數。

2007年踏上國際賽事舞台的小戴，2011年美國黃金大獎賽奪下生涯首冠，生涯至今收穫34座大賽冠軍，包含2014年、16年、20年的年終賽冠軍，以及2017年、18年、20年全英賽冠軍等，東京奧運打下銀牌也我國羽壇紀錄，目前497場女單勝利、球后累計214周都是羽壇紀錄。

戴資穎

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