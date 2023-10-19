亞帕運／熱愛灌籃高手 輪椅籃球國手鄧和成4度參賽

儘管因罹患小兒麻痺導致腿部肌肉萎縮，41歲鄧和成受美國職籃NBA傳奇球星喬丹、經典日本漫畫「灌籃高手」影響，始終對籃球懷抱熱情，第4次參加亞帕運的他今天喊話，想打到不能打為止。

鄧和成2009年開始接觸籃球，他今天接受中央社訪問時表示，嚮往喬丹（Michael Jordan）場上展現的霸氣，以及在場上奔馳的感覺，另一個影響他追尋籃球夢的關鍵則是經典日本漫畫「灌籃高手」。

鄧和成透露，特別喜歡漫畫中的主角櫻木花道，可能因為場上位置類似，必須在禁區搶籃板，他也引述漫畫中經典名言，「掌控籃板的人，就能掌控整個比賽，我的任務就是在籃下搶籃板」。

從20多歲成為輪椅籃球國手，到今年11月將滿42歲，鄧和成對於籃球仍充滿熱情，平時擔任復康巴士司機的他，也從昔日受幫助者角色到幫助他人，將籃球場上那股熱血擴展至生活中。他希望帶給其他身障者正面能量，鼓勵更多人參與運動。

杭州亞帕運將於22日開幕，輪椅籃球賽事提前登場，平均年齡近40歲的台灣隊今天預賽首戰以21比67輸給韓國隊，其中開賽更是一度以0比24落後。

鄧和成坦言，先前因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，代表隊約3年時間未出國參賽，直到今年才開始參加國際賽，因此團隊剛開賽有點緊張。

鄧和成從2010年廣州亞帕運起無役不與，到這次杭州亞帕運已是陣中4朝元老，從亞帕運初體驗的興奮，至今肩上更多了份傳承的責任，而他也沒有因為年齡而設限，他強調，想打到不能打為止。

看著身邊一同征戰多年的老戰友，鄧和成表示，當那麼久隊友已有一定默契，有時候只要眼神，不用言語就知道要彼此做什麼，但隨著團隊成員年紀漸長，他期待未來能有更多新血加入。

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