足球／轉戰沙國只踢5場 內馬爾左膝重傷賽季提前報銷

巴西足球巨星內馬爾（Neymar）日前隨國家隊征戰世界盃資格賽，不料上半場結束前遭遇嚴重膝傷，經詳細檢查後，確認左膝前十字韌帶與半月板撕裂，至少要休息7到8個月，本季提前報銷。

巴西昨天在世界盃資格賽迎戰烏拉圭，內馬爾在上半場44分鐘遭絆倒，他當場倒地並抱著左膝痛苦哀號，最終被擔架抬出球場，巴西最終也以0：2輸球。內馬爾今天證實傷勢是左膝前十字韌帶和半月板撕裂，預計要休養7到8個月。

內馬爾今夏追隨葡萄牙巨星C羅（Cristiano Ronaldo）轉戰沙國聯賽，豪門希拉爾（Al Hilal）隊開出總值1.6億歐元（約56億新台幣）合約網羅，不料他只踢5場球就受重傷，本季可能無法再上場。

內馬爾為巴西隊出賽129場踢進79球是隊史最多，最近才剛從右腳踝傷勢復出，2023年他在俱樂部和國家隊總共出賽17場、只踢進6球創個人職業生涯新低。

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