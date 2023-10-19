聽新聞
test
0:00 / 0:00
足球／轉戰沙國只踢5場 內馬爾左膝重傷賽季提前報銷
巴西足球巨星內馬爾（Neymar）日前隨國家隊征戰世界盃資格賽，不料上半場結束前遭遇嚴重膝傷，經詳細檢查後，確認左膝前十字韌帶與半月板撕裂，至少要休息7到8個月，本季提前報銷。
巴西昨天在世界盃資格賽迎戰烏拉圭，內馬爾在上半場44分鐘遭絆倒，他當場倒地並抱著左膝痛苦哀號，最終被擔架抬出球場，巴西最終也以0：2輸球。內馬爾今天證實傷勢是左膝前十字韌帶和半月板撕裂，預計要休養7到8個月。
內馬爾今夏追隨葡萄牙巨星C羅（Cristiano Ronaldo）轉戰沙國聯賽，豪門希拉爾（Al Hilal）隊開出總值1.6億歐元（約56億新台幣）合約網羅，不料他只踢5場球就受重傷，本季可能無法再上場。
內馬爾為巴西隊出賽129場踢進79球是隊史最多，最近才剛從右腳踝傷勢復出，2023年他在俱樂部和國家隊總共出賽17場、只踢進6球創個人職業生涯新低。
MLB季後賽對戰表
▪ 費城人、遊騎兵系列賽都2連勝 這裡看2023MLB季後賽比分與賽程表
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言