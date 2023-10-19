快訊

在地職人／國道紅斑馬為何都是BMW 警車蒐藏達人解密 盧貝松拍戲也找他

傻眼！網購iPhone 15 Pro Max取貨變iPhone 15 Pro？少做1動作險被坑4500元

活千年也難忘！目擊者描述以巴衝突醫院爆炸慘況 小孩身首異處、屍塊四散發臭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

足球／轉戰沙國只踢5場 內馬爾左膝重傷賽季提前報銷

聯合新聞網／ 綜合報導
內馬爾左膝受重傷。 路透
內馬爾左膝受重傷。 路透

巴西足球巨星內馬爾（Neymar）日前隨國家隊征戰世界盃資格賽，不料上半場結束前遭遇嚴重膝傷，經詳細檢查後，確認左膝前十字韌帶與半月板撕裂，至少要休息7到8個月，本季提前報銷。

巴西昨天在世界盃資格賽迎戰烏拉圭，內馬爾在上半場44分鐘遭絆倒，他當場倒地並抱著左膝痛苦哀號，最終被擔架抬出球場，巴西最終也以0：2輸球。內馬爾今天證實傷勢是左膝前十字韌帶和半月板撕裂，預計要休養7到8個月。

內馬爾今夏追隨葡萄牙巨星C羅（Cristiano Ronaldo）轉戰沙國聯賽，豪門希拉爾（Al Hilal）隊開出總值1.6億歐元（約56億新台幣）合約網羅，不料他只踢5場球就受重傷，本季可能無法再上場。

內馬爾為巴西隊出賽129場踢進79球是隊史最多，最近才剛從右腳踝傷勢復出，2023年他在俱樂部和國家隊總共出賽17場、只踢進6球創個人職業生涯新低。

內馬爾

相關新聞

丹麥羽賽／戴資穎下午拚第500勝 麟洋配、楊李配演男雙內戰

尋求丹麥公開賽第3冠的我國「一姊」戴資穎，首輪以直落2擊敗世界排名21的新加坡女將楊佳敏，生涯累積勝場達到499勝，台灣...

足球／轉戰沙國只踢5場 內馬爾左膝重傷賽季提前報銷

巴西足球巨星內馬爾（Neymar）日前隨國家隊征戰世界盃資格賽，不料上半場結束前遭遇嚴重膝傷，經詳細檢查後，確認左膝前十字韌帶與半月板撕裂，至少要休息7到8個月，本季提前報銷。 巴西昨天在世界盃

自行車／下班後的河濱Ubike

今日下班，依舊騎著Ubike，沿著河濱回家，大約10分鐘左右，猛然發現新的中正橋，已經打著漂亮的燈光了。 從去年11月換了新工作，只要是沒有下雨或其他行程的日子，我都會騎Ubike從河濱回家。先

丹麥羽賽／延續亞運對戰勝場 周天成力退印尼種子

月初杭州亞運剛在個人賽首輪對決，我國羽球「一哥」周天成今天和印尼名將喬納坦（Jonatan Christie）在丹麥公開...

台灣女子第一人！許汶而帶國旗橫渡直布羅陀海峽 6小時完成16公里泳程

游泳教練許汶而15日挑戰以穿著泳衣，而無潛水衣與防寒衣的泳渡形式，克服了直布羅陀海峽的凜冽東風與強勁海流，以6小時2分的...

亞帕運／被連珍羚奪金感動 李凱琳：希望延續精神 

2022杭州亞洲帕拉運動會即將開幕，中華代表團陸續出發，最大團今天啟程飛往中國大陸，共有柔道、田徑、地板滾球、射箭、桌球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。