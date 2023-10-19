丹麥羽賽／戴資穎下午拚第500勝 麟洋配、楊李配演男雙內戰

尋求丹麥公開賽第3冠的我國「一姊」戴資穎，首輪以直落2擊敗世界排名21的新加坡女將楊佳敏，生涯累積勝場達到499勝，台灣時間今天下午3點40分碰泰國布莎南（Busanan Ongbamrungphan）將尋求生涯500勝里程碑。

丹麥公開賽總獎金85萬美金，屬於BWF超級750大賽，首日賽程登場的小戴打下勝利，昨天包括「一哥」周天成、「左手重砲」林俊易和男雙「麟洋配」王齊麟／李洋也奪勝，共有10組台將闖進第二輪。

台灣時間今天下午3點開戰的第三日賽程，由混雙楊博軒／胡綾芳在第一球場打頭陣，備受矚目的小戴排在第二球場的第2場比賽，約台灣時間3點40分上陣。

戴資穎在丹麥公開賽開紅盤，生涯累積勝場達499勝。圖／Badminton Photo提供

小戴是丹麥公開賽2018年和19年捧冠的冠軍，本周除要挑戰第3冠，還要尋求生涯500勝里程碑；過去她和世界排名14的布莎南對戰18次，小戴取得15勝3敗絕對優勢，且最近13次碰頭都是小戴奪勝。

昨天前7組登場的台將有6組過關，包括林俊易歷經1小時又14分鐘的馬拉松大賽逆轉日本常山幹太、男雙李哲輝／楊博軒直落2拍下列第8種子的中國大陸組合劉雨辰／歐烜屹，可惜壓軸出賽的「羽球王子」王子維拿下首局後遭香港對手李卓耀連趕2局逆轉，女單白馭珀和許玟琪也落馬。

今天10組台將將上陣爭奪8強門票，昨天拍下種子的小天將碰日本西本拳太，僅存的2組男雙「麟洋配」和李哲輝／楊博軒更要上演「內戰」，代表只有1組台將能闖男雙8強。

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