快訊

解謎王文興／從《現代文學》到任教台大中文被開除 遭遇各種政治力左右

餵孩子生吃山羌肝臟挨罰！網紅7寶媽再被挖黑料 疑「違法導購醫材」

新人上半天就離職！1周後「想回鍋」人資傻眼 內行揭暗黑真相

聽新聞
test
0:00 / 0:00

丹麥羽賽／戴資穎下午拚第500勝 麟洋配、楊李配演男雙內戰

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎在丹麥公開賽開紅盤，生涯累積勝場達499勝。圖／Badminton Photo提供
戴資穎在丹麥公開賽開紅盤，生涯累積勝場達499勝。圖／Badminton Photo提供

尋求丹麥公開賽第3冠的我國「一姊」戴資穎，首輪以直落2擊敗世界排名21的新加坡女將楊佳敏，生涯累積勝場達到499勝，台灣時間今天下午3點40分碰泰國布莎南（Busanan Ongbamrungphan）將尋求生涯500勝里程碑。

丹麥公開賽總獎金85萬美金，屬於BWF超級750大賽，首日賽程登場的小戴打下勝利，昨天包括「一哥」周天成、「左手重砲」林俊易和男雙「麟洋配」王齊麟／李洋也奪勝，共有10組台將闖進第二輪。

台灣時間今天下午3點開戰的第三日賽程，由混雙楊博軒／胡綾芳在第一球場打頭陣，備受矚目的小戴排在第二球場的第2場比賽，約台灣時間3點40分上陣。

戴資穎在丹麥公開賽開紅盤，生涯累積勝場達499勝。圖／Badminton Photo提供
戴資穎在丹麥公開賽開紅盤，生涯累積勝場達499勝。圖／Badminton Photo提供

小戴是丹麥公開賽2018年和19年捧冠的冠軍，本周除要挑戰第3冠，還要尋求生涯500勝里程碑；過去她和世界排名14的布莎南對戰18次，小戴取得15勝3敗絕對優勢，且最近13次碰頭都是小戴奪勝。

昨天前7組登場的台將有6組過關，包括林俊易歷經1小時又14分鐘的馬拉松大賽逆轉日本常山幹太、男雙李哲輝／楊博軒直落2拍下列第8種子的中國大陸組合劉雨辰／歐烜屹，可惜壓軸出賽的「羽球王子」王子維拿下首局後遭香港對手李卓耀連趕2局逆轉，女單白馭珀和許玟琪也落馬。

今天10組台將將上陣爭奪8強門票，昨天拍下種子的小天將碰日本西本拳太，僅存的2組男雙「麟洋配」和李哲輝／楊博軒更要上演「內戰」，代表只有1組台將能闖男雙8強。

林俊易 麟洋配 許玟琪

延伸閱讀

丹麥羽賽／戴資穎慶499勝 10組台將接棒搶勝

北極羽賽／遭蓬帕威直落二擊退 戴資穎無緣4強

北極羽賽／4組台將同場上陣 僅戴資穎晉級

北極羽賽／亞運後首戰23分鐘速勝 戴資穎挺進16強

相關新聞

丹麥羽賽／戴資穎下午拚第500勝 麟洋配、楊李配演男雙內戰

尋求丹麥公開賽第3冠的我國「一姊」戴資穎，首輪以直落2擊敗世界排名21的新加坡女將楊佳敏，生涯累積勝場達到499勝，台灣...

自行車／下班後的河濱Ubike

今日下班，依舊騎著Ubike，沿著河濱回家，大約10分鐘左右，猛然發現新的中正橋，已經打著漂亮的燈光了。 從去年11月換了新工作，只要是沒有下雨或其他行程的日子，我都會騎Ubike從河濱回家。先

丹麥羽賽／延續亞運對戰勝場 周天成力退印尼種子

月初杭州亞運剛在個人賽首輪對決，我國羽球「一哥」周天成今天和印尼名將喬納坦（Jonatan Christie）在丹麥公開...

台灣女子第一人！許汶而帶國旗橫渡直布羅陀海峽 6小時完成16公里泳程

游泳教練許汶而15日挑戰以穿著泳衣，而無潛水衣與防寒衣的泳渡形式，克服了直布羅陀海峽的凜冽東風與強勁海流，以6小時2分的...

亞帕運／被連珍羚奪金感動 李凱琳：希望延續精神 

2022杭州亞洲帕拉運動會即將開幕，中華代表團陸續出發，最大團今天啟程飛往中國大陸，共有柔道、田徑、地板滾球、射箭、桌球...

高球／富邦長春公開賽開打 呂文德2桿之差緊追泰國名將

總獎金高達台幣560萬元的台灣職業長春高球年度盛會富邦長春公開賽，今天在豔陽高照下點燃一般長春組戰火，首日賽事結果泰國名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。