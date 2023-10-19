自行車／下班後的河濱Ubike

今日下班，依舊騎著Ubike，沿著河濱回家，大約10分鐘左右，猛然發現新的中正橋，已經打著漂亮的燈光了。

從去年11月換了新工作，只要是沒有下雨或其他行程的日子，我都會騎Ubike從河濱回家。先從福和橋永和端的閘門進入高灘地，再很快地穿過永福橋下，過了不久就到了中正橋，接著依序是華中橋、光復橋、華翠橋、萬板橋、華江橋，最後過了新北大橋就騎出閘門回到江子翠了。

沿著河濱回家是件很舒服的事。如果早點下班，可以看到太陽下山，不論是從中永和的大樓隙縫中透出的夕陽餘暉，還是倒映在新店溪上的粼粼波光，都會有種讓人安逸恬適的舒暢。

如果下班晚了，就是夜幕低垂了；這時候的河濱公園，更是讓人心醉神迷；因為高灘地有著雙北地區都市叢林中，每個人都夢寐以求的視野；這些小老百姓平日穿梭其中的高樓大廈，從河濱看去，都不再是仰望，而這樣的角度，多少撫平小小上班族對現實的不滿；而且在某些特定的步道，還可以看到河岸旁的億萬豪宅，與其倒映在河面的燈光，全部收納在平凡老百姓的腦海；帶著這樣阿Q式的幻想，回到甜蜜的家，也是件幸福的事。

依維基百科的介紹，中正橋（舊名川端橋）為連接台灣臺北市與新北市的重要橋梁……完工於1937年，並於1971年10月改建，為聯絡永和地區與台北市之間的重要聯絡通道。因為中正橋耐震係數和防洪高度都不合標準，所以台北市政府考慮拆除。

多年前已經開始的整建計畫，到最近這半年的河濱天際線，每天才有一點一點的變化，那就是興建中的新中正橋。

新中正橋是國內最大跨度三點式鋼拱橋，這幾年從引道的興建、基礎的落墩、橋面的推進，都是在天際線上看不出變化；但是這幾個月鋼拱施作，就可以明顯看到一節一節的鋼拱，從雙北兩岸慢慢地升起；每次的些許進度，都有著莫名的希望，今天的鋼拱橋架的燈光，更是讓人感到快意舒暢！

市井小老百姓的下班，雖是拖著疲憊的身心，從踏上Ubike，再無所求地進入河濱，竟可以讓又煩又累的心靈得到救贖，從始料未及的驚喜到充滿期待的企盼，這些光影的交會，讓下班後的河濱Ubike，從沒讓人失望！

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