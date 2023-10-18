丹麥羽賽／延續亞運對戰勝場 周天成力退印尼種子

月初杭州亞運剛在個人賽首輪對決，我國羽球「一哥」周天成今天和印尼名將喬納坦（Jonatan Christie）在丹麥公開賽第一輪再碰頭，勝家同樣是小天，他以直落2收下第14度交手勝利，勇闖男單16強。

喬納坦目前世界排名第7，丹麥公開賽列男單第5種子；世界排名下滑到第13的小天雖沒列上種子選手，但是排名前段班的非種子，果然首輪就有擒下種子演出。

首局是喬納坦佔上風，但小天在10：15落後下連趕6分逆轉，16：16再連下4分取得優勢，反以21：17搶下首局。

小天第二局展現嚴密防守，比賽尾聲先展現救球美技、在一次28拍來回中搶下分數，接續更在36拍對陣逼出對手回球掛網失誤，最終就以21：12收下勝利，成為第一位搶進男單16強的台將。

丹麥公開賽總獎金85萬美金，屬於BWF超級750系列大賽，昨天首日賽程「一姊」戴資穎在內的4組台將晉級，今天共10組寶島好手搶勝，小天是第3組出賽的選手。

在小天晉級前，打頭陣的混雙組合楊博軒／胡綾芳旗開得勝，在小天前一場出賽的男雙「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵不敵印尼頭號種子組合法賈（Fajar Alfian）／雷扎（Muhammad Rian Ardianto）。

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