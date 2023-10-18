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台灣女子第一人！許汶而帶國旗橫渡直布羅陀海峽 6小時完成16公里泳程

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
游泳教練許汶而15日成功泳渡直布羅陀海峽，成為首位橫渡歐非兩洲的台灣女性。圖／許汶而提供
游泳教練許汶而15日成功泳渡直布羅陀海峽，成為首位橫渡歐非兩洲的台灣女性。圖／許汶而提供

游泳教練許汶而15日挑戰以穿著泳衣，而無潛水衣與防寒衣的泳渡形式，克服了直布羅陀海峽的凜冽東風與強勁海流，以6小時2分的成績，完成長達16.2公里的泳程，成為橫渡歐非兩洲的「台灣女子第一人」。

許汶而從小就開始游泳，大學外語系畢業後成為游泳教練的她，胸懷挑戰世界各大海峽的目標。許汶而賽前特別將台灣國旗的紋身貼紙印在手臂上，在橫渡直布羅陀海峽的過程中，手臂上的台灣國旗隨著划水而擺動。她說，「每次划手都可以看到手臂上的國旗，是我一路前行的最大動力。」最終，她成功將台灣國旗從歐洲大陸帶到了非洲彼岸。

事實上，許汶而現在挑戰世界各大海峽的行動，已不僅僅是為了個人的成就與追求，她希望以自身行動，向四面環海的台灣國人表達「不必再對海洋與海泳心生畏懼」。她說，「我們從小就被教育『不要去海邊，海邊很危險』，所以我想藉由這些挑戰分享給更多人，讓更多人了解開放水域，並讓大家認識環境，教導大家如何分辨危險，以及遇到危險情況要如何應對。」

許汶而透露，自己接下來將繼續挑戰世界海峽與超越自我極限，目標在兩年後力拚有長泳者的「聖母峰」之稱的英吉利海峽，成為台灣第一位獨自泳渡英吉利的「孤泳者」。

35年前台灣曾有人以「接力」的方式，花了14個多小時游泳橫渡英吉利海峽，如今許汶而獨自一人力拚完成泳渡壯舉。她指出，這無疑是相當嚴苛的挑戰，除了要克服低溫、夜泳等各種因素，海峽間最短的距離就超過33公里，實際泳距在洋流影響下會不斷拉長。因此不僅是要應對身體上的挑戰，還需要面對心靈與意志力的深層考驗。

她進一步指出，即便是夏季水溫也只有16度，在全程不能穿著防寒衣的情況，要如何在十幾個小時的游泳挑戰中保持體溫，也是挑戰成敗的關鍵。

許汶而說，自己會把挑戰英吉利海峽的過程與訓練記錄下來，拍攝成影片或撰寫書籍，與更多的人分享，「台灣目前由於沒有人單獨成功泳渡，所以我自己光是做功課就很辛苦，希望透過記錄下來的影片、文字，甚至把這些管道通通分享給接下來想要挑戰的人，讓他們能夠更方便地去挑戰。」

許汶而泳渡直布羅陀海峽還登上西班牙媒體。圖／截自EuropaSur
許汶而泳渡直布羅陀海峽還登上西班牙媒體。圖／截自EuropaSur
游泳教練許汶而15日從歐洲大陸出發一路游向非洲彼岸，成功橫渡直布羅陀海峽。圖／許汶而提供
游泳教練許汶而15日從歐洲大陸出發一路游向非洲彼岸，成功橫渡直布羅陀海峽。圖／許汶而提供

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