亞帕運／被連珍羚奪金感動 李凱琳：希望延續精神 

2022杭州亞洲帕拉運動會即將開幕，中華代表團陸續出發，最大團今天啟程飛往中國大陸，共有柔道、田徑、地板滾球、射箭、桌球、健力、圍棋、游泳、輪椅網球、輪椅擊劍共10種運動種類的代表隊93位選手及教練啟航。

體育署署長鄭世忠也繼杭州亞運後，再度赴前線坐鎮，鄭世忠說：「帕總籌備組團、集訓工作，體育署都全力支持。」他表示，總統府希望對身心障礙朋友們給予最大支持，指示他隨團赴杭州，確保選手們的食衣住行等後勤支援都準備到位。

鄭世忠提到，此次出行目的就是確保代表團選手們，能以最舒適的方式抵達杭州，包括安排選手及教練都能搭乘豪經艙及商務艙等服務，到目的地後也能無後顧之憂，安心備戰。

本次亞帕中華代表團配置4位醫師、14名防護員，醫療團隊與選手都有長期接觸合作經驗，鄭世忠強調，對選手而言，醫療的後勤支援是值得信賴的夥伴，也讓體育署非常放心。

杭州亞運剛結束不久，體育署與中華帕拉林匹克總會都希望能延續熱潮與榮光，鄭世忠提到，希望國人能像亞運一樣支持亞帕運選手，所以邀請愛爾達、公視、東森、緯來等媒體協助轉播工作，將選手奮戰不懈的精神傳達給國人。希望國人能透過轉播看到我們的選手站在場上競爭，給予選手更多的支持；更期盼選手能享受國際運動競技的比賽，鼓舞自己不斷超越極限。

曾獲2012年倫敦帕運銀牌，2018年雅加達-巨港亞帕運獲得銅牌的柔道選手李凱琳，對國人在亞運投入的熱情與關注印象深刻，尤其楊勇緯奪下中華代表團隊史第100金的瞬間，與連珍羚拿下女子柔道首面金牌的時候，感動之情更為強烈。

「連珍羚學姐、楊勇緯奪下亞運金牌時，打開手機都可以看到相關訊息，所有人都非常感動。」李凱琳說，身為柔道選手，以連珍羚和楊勇緯為榮，「真的既感動也開心，希望我能延續他們的精神，努力完成這次的比賽。」

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