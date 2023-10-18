「WOMEN CAN」 2024台新女子路跑開放報名 

WOMEN CAN! TAISHIN WOMEN RUN台新女子路跑今天宣布報名正式啟動，這場賽事旨在鼓勵女性參與運動、勇敢做自己，記者會上台北市體育局專門委員呂生源、台中市政府市政顧問秦熙嶽兩人齊喊：「WOMEN CAN!」讚聲支持全民運動發展，邀請女孩結伴報名參加，一起跑向更好的自己。

2024台新女子路跑首場將於3月24日在台中市中央公園率先開跑，4月14日則回到熟悉的台北市政府市民廣場，即日起正式開放報名。除了提供台新卡友限量專屬優惠折扣，加碼台新瑰密獎外，為了幫女孩們爭取更多好康，更首次攜手「李老闆集團」首創路跑賽事線上直播報名，將在人氣帶貨女王柒柒花媽FB直播線上開賣，賽事夥伴adidas、森田藥粧、L.ERICKSON等也將提供豐富好禮加碼贈送。

現今世界的趨勢是追求運動平權，職業女性爭取自我實現的過程中，也別忘了抽空運動，平衡工作與生活的壓力，記者會現場就有來自警察、義消、醫護、教職、金融、空服等不同行業的女力代表，她們除了在職場上表現得游刃有餘，馬場上也個個都不是省油的燈。

「周三不加班，跑步好好玩。」這是台新銀行路跑社喊出的口號，身為行員的尉皓雯開始接觸跑步的契機就是因為公司的跑步社團，每周三大家準時下班，和社團夥伴們一起跑步，互相鼓勵，一個人跑得快，一群人跑得更遠，就是這樣才會跑到現在。

台新銀⾏連續7年冠名贊助台新⼥⼦路跑賽事，⾃1995年推⾏全台⾸張⼥性專屬信⽤卡「玫瑰卡」，台新銀⾏⼀直是最關⼼⼥性的銀⾏，更盼透過⼥⼦路跑讓⼥性認真展現⾃我。台新銀⾏⻑期⼒挺台灣運動發展，已三度榮獲教育部體育署頒發「運動企業」認證及2022年首度獲頒運動推手金質獎。不只有贊助台灣最⼤型⼥⼦路跑，更積極⽀持台灣⼥⼦⾼爾夫球選⼿曾雅妮、錢珮芸、蔡佩穎、⿈亭瑄、陳之敏及空手道選手的辜翠萍、谷筱霜等⼈，在國際賽事中發光發熱，為國爭光。

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