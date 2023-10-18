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亞帕運／鄭世忠率中華代表團出征 盼選手享受比賽

中央社／ 桃園18日電
杭州亞洲帕拉運動會將於22日登場，教育部體育署長鄭世忠（前右）18日率領台灣代表團出征。 中央社
杭州亞洲帕拉運動會將於22日登場，教育部體育署長鄭世忠（前右）18日率領台灣代表團出征。 中央社

杭州亞洲帕拉運動會將於10月22日登場，教育部體育署長鄭世忠今天率領台灣代表團出征，他期許選手們能享受比賽，為自己拚戰。

帕運台灣代表團分3梯次、搭乘直達航班前往中國杭州，鄭世忠搭機前接受媒體聯訪時表示，總統蔡英文指示，亞帕運所有待遇比照杭州亞運，選手及教練將搭乘豪華經濟艙及商務艙機位，而過去亞帕運台灣代表團都由體育署副署長帶隊，這次由他親自率團。

鄭世忠指出，選手們為了踏上國際舞台，歷經長時間努力訓練，因此他不願給予選手太大的壓力，期許選手能享受比賽、為自己拚戰；他提到選手們總是帶給大家驚喜，期待他們接下來的表現。

杭州亞帕運台灣代表團這次共有94名選手參賽，參加田徑、羽球、游泳、射擊、桌球、柔道、跆拳道、地板滾球、健力、射箭、輪椅籃球、輪椅網球、輪椅擊劍及圍棋等14種運動，其中跆拳道、輪椅擊劍及圍棋等為首度參賽。

台灣視障柔道名將李凱琳第4次登上亞帕運舞台，因左手腕傷勢，休兵近1年時間，這次亞帕運將是她復出後首場賽事，她接受中央社記者訪問時表示，先前因傷只能忍痛放棄上半年多場巴黎帕運積分賽，剛受傷時連開瓶蓋都很困難、沒辦法拿東西，只能選擇專心復健、備戰亞帕運。

李凱琳指出，希望這次參賽，能享受比賽過程，不要留下遺憾。

另外，目前就讀北一女中二年級、圍棋棋士紀品慈也是這次6名高中生國手之一，先天性脊柱裂的她，在媽媽鼓勵下嘗試多項運動，國小二年級因為上桌球課，因緣際會下獲得圍棋體驗券，因此開啟她與圍棋之間緣分。

首次參加國際賽的紀品慈透露，有點緊張，凌晨近2時才就寢，「希望這次比賽，自己不要下臭棋」。

帕運 體育署 桌球

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