中華奧會主辦第46屆奧林匹克研討會 重量級講者來台

中華奧會今天在苗栗鬱金香酒店盛大舉辦第46屆奧林匹克研討會開幕典禮，邀請到國際奧林匹克學院（International Olympic Academy）重量級講者親自來台分享與學員們面對面交流。

開幕式由中華奧會林鴻道主席及教育部體育署署長鄭世忠親臨開幕典禮現場，中華奧會教育委員會主委陳美燕及諸多委員、運動員委員會主委朱木炎、性平委員會主委陳怡安及副主委劉柏君、以及國內貴賓國體大校長邱炳坤、國家運動科學中心執行長黃啟煌等均出席，研討會總計有來自全台各地80名學員報名參加。

中華奧會主席林鴻道指出，我國奧林匹克教育從1978年開始，是全世界 4個成立奧林匹克學院的國家奧會，歷經努力，於2019年獲得國際奧林匹克學院所頒發「雅典娜獎」榮耀的肯定，是全球第5個受頒獎座的奧林匹克學院。

今年中華奧會更進一步在希臘與國際奧林匹克教育學院正式簽訂MOU合作備忘錄，未來可培育更多青年族群、吸引更多年輕學子投入奧林匹克教育的領域耕耘；傳承前人的精神，持續在體育運動領域進行深入研究，讓台灣能夠在奧林匹克教育領域發揮更大影響力。

今年的研討會主題為「奧林匹克活動與創意體育教育」，依循並呼應國際奧林匹克委員會2020+5的改革議題，經由體育運動建立友誼、鏈結國際，為我國養成未來的奧林匹克教育與國際體育運動事務青年人才。

本次研討會邀請到5位國際講師，親自為大家講授國際奧林匹克教育與運動賽事最新趨勢，同時有25位國內專家學者擔任各項子題的講座。更有遠自馬來西亞、新加坡及帛琉的5位外籍學員以及80位國內學員報名參加。

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