丹麥羽賽／戴資穎慶499勝 10組台將接棒搶勝

尋求丹麥公開賽第3冠的我國「一姊」戴資穎，昨天以21：11、22：20擊敗世界排名21的新加坡女將楊佳敏，生涯累積勝場達到499勝，明天碰泰國布莎南（Busanan Ongbamrungphan）有機會達到500勝里程碑。

2018年和19年捧冠的小戴，丹麥公開賽前的生涯勝場數已累積到498場，首輪直落2擊敗楊佳敏，收下對戰4連勝，離「500勝俱樂部」只差最後一步，賽後也在個人社群分享499勝的照片，為里程碑倒數計時。

丹麥公開賽總獎金85萬美金，今天賽程全面開戰，台灣時間下午3點開賽的賽程共有10組台將將出賽，由混雙楊博軒／胡綾芳打頭陣，「一哥」周天成、「左手重砲」林俊易和男雙「麟洋配」王齊麟／李洋等都將上陣。

首日賽程共有6組台將上陣，除小戴順利出線，率先出賽的混雙組合李哲輝／許雅晴演出「下克上」戲碼，直落2拍下世界排名13的泰國宗國（Supak Jomkoh）／素比莎拉（Supissara Paewsampran），另組混雙葉宏蔚／李佳馨3局逆轉馬來西亞組合吳塤閥／賴潔敏。

女單先出賽的宋碩芸也以21：11、21：15力退南韓對手金佳恩，可惜宋碩芸接續和余芊慧的女雙先盛後衰，遭日本廣上瑠依／加藤佑奈3局帶走勝利，另組女雙林琬清／許雅晴也以11：21、16：21不敵日本組合松本麻佑／永原和可那，無緣晉級。 戴資穎在丹麥公開賽開紅盤，生涯累積勝場達499勝。圖／Badminton Photo提供 戴資穎在丹麥公開賽開紅盤，生涯累積勝場達499勝。圖／Badminton Photo提供 戴資穎在丹麥公開賽開紅盤，生涯累積勝場達499勝。圖／Badminton Photo提供

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