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丹麥羽賽／499勝到手！戴資穎拍下星國女將開紅盤

丹麥羽賽／499勝到手！戴資穎拍下星國女將開紅盤

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎。圖／Badminton Photo提供
戴資穎。圖／Badminton Photo提供

屬BWF超級750系列的丹麥公開賽今天點燃戰火，尋求賽事第3冠的我國「一姊」戴資穎首日賽程就登場，面對世界排名21的新加坡女將楊佳敏，列女單第4種子的小戴一路領先，以21：11、22：20打下勝利，除晉級第二輪，離生涯500場勝場里程碑也只剩下1場距離。

2018年和19年捧冠的小戴，丹麥公開賽前的生涯勝場數已累積到498場，今天生涯第4度面對楊佳敏，小戴開賽就取得5：0領先，差距雖在比賽中段一度縮小到2分，小戴立刻連拿5分擴大優勢，只花13分鐘就以21：11先先下一城。

第二局小戴雖先陷入0：3落後，但靠幾乎垂直貼網過的小球分數開張，接續再展現巧妙手法「騙」過楊佳敏，連拿3分先追平比數，進入技術暫停時也取得11：9領先；恢復比賽後小戴雖因失誤增加，兩度落後2分，但16：17下連拿2分取得領先，再接連以精準落到邊線的殺球拿下第19分和20分，頭2個賽點雖都遭瓦解，小戴仍以切球拿下第3個賽點，最終再以假動作換成分數，以22：20迎接對戰4連勝。

順利奪勝的小戴，累積勝場來到499場，下戰面對泰國布莎南（Busanan Ongbamrungphan）將爭取進入「500勝」俱樂部。

丹麥公開賽總獎金85萬美金，今天首日賽程共有6組台將上陣，率先出賽的混雙組合李哲輝／許雅晴演出「下克上」戲碼，直落2拍下世界排名13的泰國宗國（Supak Jomkoh）／素比莎拉（Supissara Paewsampran），另組混雙葉宏蔚李佳馨3局逆轉馬來西亞組合吳塤閥／賴潔敏，加上女單先出賽的宋碩芸也以21：11、21：15力退南韓對手金佳恩，目前台將首日出賽勝率維持完美的百分之百。

葉宏蔚 李佳馨 戴資穎

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