足球／中華男足晉世界盃資格賽第2階段 隊長：努力創歷史

台灣男足在2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽首輪的2場比賽都大勝東帝汶，順利取得第2階段的資格。隊長吳俊青說：「我們會繼續努力，在第2階段創造不一樣的歷史。」

台灣男足在2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽首輪的2場比賽，分別以4比0、3比0大勝東帝汶，順利取得世界盃資格賽第2階段的參賽資格，台灣男足將在小組賽和馬來西亞、阿曼、吉爾吉斯同組。

吳俊青在賽後記者會提到：「其實有很多想說的，但我想最重要的就是已經挺進下一輪，回顧過去歷史我們都卡在世界盃資格賽的第2階段，不過我們現在有很大的進步，最大的目標就是努力取得積分甚至挺進第3階段。」

吳俊青說：「2場比賽能在自己的國家大勝對手，主要是想跟第2階段的對手透露我們不是一支容易被打敗的球隊。」

不過吳俊青也透露：「世界盃資格賽到了第2階段就是前1、2場比賽最重要，能不能搶下積分晉級相當關鍵，我們做球員就是把自己的身體顧好，用挑戰者的心態去拚戰，剩下就是交給教練團去處理了。」

台灣男足教練懷特（Gary White）提到：「這是一組新的球員，大家都很專注、很有拚勁也非常團結，現在確實處在一個很有機會締造歷史的位置，我也為了這個團隊感到驕傲。」

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