丹麥羽賽／李哲輝、許雅晴混雙擊退世界第13

超級750等級的丹麥羽球公開賽今天進行首日賽事，台灣混雙組合李哲輝、許雅晴直落2擊敗世界第13的泰國搭檔蘇柏、素比莎拉，如願挺進16強。

羽球混雙世界第39名的李哲輝、許雅晴從2019年開始搭檔，至今拿過一場超級300等級的美國公開賽冠軍，今天是生涯首度對壘泰國組合蘇柏（SupakJomkoh）、素比莎拉（Supissara Paewsampran）。

首局開賽後台灣組合一度以1比7、5比10落後，但隨後急起直追，並在12比13落後時連得5分逆轉戰局，順利先以21比15拿下。

第2局李哲輝和許雅晴在7比6領先時，再連得5分進入技術暫停，隨後始終維持著至少4分差距，順利再以21比13收下第2局和比賽勝利。

至於女單賽事台灣好手宋碩芸，面對韓國的金佳恩以21比11、21比15獲勝，拿到兩人交手的首勝，而宋碩芸接下來16強將對上前球后、西班牙名將瑪琳（Carolina Marin）。

商品推薦