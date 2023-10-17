全運會／地主台南代表隊拚了 已奪12金18銀14銅

2023全國運動會將於10月21日至26日於台南市登場，南市府今舉行代表隊授旗儀式，副市長葉澤山代表市長黃偉哲將市旗交給南市體育總會理事長吳志祥，期許代表隊旗開得勝，選手都能突破自我，再創感動與驕傲，為台南奪得佳績。

葉澤山說，全國運動會已進入倒數，市府團隊積極做最後準備，今授旗給731名選手組成的黃金陣容代表隊，期盼南市能獲得佳績、再創高峰。他說，今年先後有世界大學運動會及亞洲運動會，10月21日則接續有全國運動會登場，競技運動在國內的關注度極高，而全國運動會共有13個競賽種類已提前開賽，台南代表隊目前已勇奪12金18銀14銅的佳績，躋身全國前3名，勉勵選手努力不懈，發揮實力。

體育局長陳良乾指出，台南市努力照顧選手，本屆賽事首度在去年加碼選手培訓津貼600萬元，使選手訓練不中斷，另制定菁英運動選手補助計畫，依據選手成績及訓練績效給予每月3000元至2萬元不等的經費，此外，計畫也同時挹注教練，使選手教練都能獲得資源。

除了選手生涯中的培訓支援，於後續退役上，也制定績優選手轉職規定，透過市府各局處公開徵選轉職外，另協助轉職南市專任運動教練，如輕艇選手劉妍廷即於今年轉職至土城高中，將自身經驗傳承給學弟妹，使優秀成績能夠繼續銜續下去。

葉澤山說，此次觀旅局「台南好康券」活動，配合全運會特別延長至10月31日，期間入住本次有參加宿集章活動的飯店或民宿的遊客即可免費獲得好康券。憑券可免費搭乘全市公車，並享有食、宿、遊、購、行逾百種優惠。

全國運動會官方資訊

112年全國運動會官方網站：https://sport112.tainan.gov.tw/

112年全國運動會FB/IG：【112年全國運動會在臺南】

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