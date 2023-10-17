全運會／東道主台南授旗 731名代表隊捍衛主場

112年全國運動會將於21日正式揭幕，今年「東道主」台南市政府今天舉行代表隊授旗儀式，由台南市政府副市長葉澤山代表市長黃偉哲，將市旗交給台南市體育總會理事長吳志祥，期許台南市代表隊旗開得勝，每位選手都能突破自我，為地主奪得佳績。

2年一度的全運會今年落腳府城，除部分賽事提前舉行，主要賽事將在21日開幕後登場，26日進行閉幕典禮。

地主今年共派出731位選手及隊職員參賽，參加人員陣容比往年更加盛大。葉澤山提到，已有13個競賽種類提前開賽，地主已進帳12金18銀14銅的佳績，躋身全國前3名，勉勵選手們的努力不懈，發揮實力，也邀請市民朋友為關注各項賽事，到場全國運動會參賽的運動員打氣加油。

台南體育局長陳良乾表示，台南市對於選手照顧部分，本屆賽事首度在單年度加碼選手培訓津貼600萬元，使選手訓練不中斷，另制定菁英運動選手補助計畫，依據選手成績及訓練績效給予每月3000元到2萬元不等的經費，計畫也同時挹注教練，使選手教練都能獲得資源。

除了選手生涯中的培訓支援，於後續退役上，體育局也制定績優選手轉職規定，透過市府各局處公開徵選轉職外，另協助轉職本市專任運動教練，如輕艇選手劉妍廷即於今年成功轉職至土城高中，將自身經驗傳承給學弟妹，使台南優秀成績能夠繼續銜續下去。

配合全運會，觀旅局「台南好康券」活動，特別延長到10月31日，期間入住本次有參加宿集章活動的飯店或民宿的遊客即可免費獲得「台南好康券」，憑券可免費搭乘全市公車，並享有食、宿、遊、購、行逾百種優惠，歡迎民眾來台南吃美食、遊古蹟和觀賞賽事。 台南市政府於今天舉行112年全運會的代表隊授旗儀式。圖／台南市政府體育局

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